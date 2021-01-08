الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو والصور.. إحباط تهريب أكثر من 4 ملايين قرص أمفيتامين وهروين في الرياض والشرقية

Time منذ 42 دقيقة
Views 1415
بالفيديو والصور.. إحباط تهريب أكثر من 4 ملايين قرص أمفيتامين وهروين في الرياض والشرقية

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة وترويجها فيها، أسفرت - بتوفيق الله - عن إحباط محاولتي تسلّم وترويج نحو (4,400,402) قرص أمفيتامين وأكثر من (10) كيلو جرامات من مادة الميث أمفيتامين و(5) كيلو جرامات من مادة الهيروين المخدرة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أن رجال المكافحة تمكنوا من الإطاحة بخلية إجرامية في منطقة الرياض بعد تسلّم عناصرها، مواطن ومقيم، (4,400,402) قرص أمفيتامين مخدر تم إخفاؤها داخل شحنة فاكهة المانجا.

وفي عملية أخرى، تمت الإطاحة بخلية مكونة من (3) مقيمين يمتهنون ترويج المخدرات بالمنطقة الشرقية، حيث تم القبض عليهم وبحوزتهم (10.68) كيلو جرام من مادة الميث أمفيتامين مخدر و(5) كيلو جرامات من مادة الهيروين المخدر.

وأكد النقيب محمد النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، وعدهم (5) متهمين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

faeiz1122
165 ألف منهم 40 ألف سعودي والباقي ايش قرار التوطين من زمان نسمع عنه وواضح انه كلام في الهواء
faeiz1122
ماأحط بذمتي بس شكلكم زي خوينا حق المويه مانقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل
أبو محمد
لا أعلم هل أترحم عليه أم على حالنا لكن من السنة الترحم على الميت رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه ويحسن خواتيمنا .
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. ياستار سترك ..
يزيد
تنظيم داعش دعم لوجستي من تركيا ودعم مادي من قطر

أخر الأخبار

بالفيديو.. "الزعاق" يوجه نصيحة هامة للمواطنين هذه الأيام بطريقة طريفة
بالفيديو.. "الزعاق" يوجه نصيحة هامة للمواطنين هذه الأيام بطريقة طريفة
Time منذ 12 دقيقة Views 1244
السماح للقطاع الخاص ببيع خدمات الكهرباء
السماح للقطاع الخاص ببيع خدمات الكهرباء
Time منذ 17 دقيقة Views 1441
بالفيديو.. الحرس الثوري الإيراني يكشف عن قاعدة صواريخ تحت الأرض
بالفيديو.. الحرس الثوري الإيراني يكشف عن قاعدة صواريخ تحت الأرض
Time منذ 22 دقيقة Views 1343
بالفيديو.. الكشف عن مخبأ ترامب السري أثناء اقتحام الكونجرس
بالفيديو.. الكشف عن مخبأ ترامب السري أثناء اقتحام الكونجرس
Time منذ 27 دقيقة Views 1485
"الأحوال المدنية": إعفاء المرأة من موافقة الزوج أو الأب لإستخراج بطاقة الأحوال
"الأحوال المدنية": إعفاء المرأة من موافقة الزوج أو الأب لإستخراج بطاقة الأحوال
Time منذ 32 دقيقة Views 1416
شروط دخول القطريين إلى المملكة
شروط دخول القطريين إلى المملكة
Time منذ 37 دقيقة Views 1983
بالفيديو والصور.. إحباط تهريب أكثر من 4 ملايين قرص أمفيتامين وهروين في الرياض والشرقية
بالفيديو والصور.. إحباط تهريب أكثر من 4 ملايين قرص أمفيتامين وهروين في الرياض والشرقية
Time منذ 42 دقيقة Views 1415
"الزكاه والدخل" توضح الفئات التي سيتم إلزامها بالفوترة الإلكترونية
"الزكاه والدخل" توضح الفئات التي سيتم إلزامها بالفوترة الإلكترونية
Time منذ ساعة Views 1673
هجوم عنيف على "دينا بطمة" بعد تقليدها كيم كارديشيان
هجوم عنيف على "دينا بطمة" بعد تقليدها كيم كارديشيان
Time منذ ساعة Views 740
بالفيديو.. "الشيخ العيسى" يكشف سر عدم تصنيف بعض الدول الغربية للإخوان كجماعة إرهابية
بالفيديو.. "الشيخ العيسى" يكشف سر عدم تصنيف بعض الدول الغربية للإخوان كجماعة إرهابية
Time منذ ساعة Views 1725