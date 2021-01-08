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السماح للقطاع الخاص ببيع خدمات الكهرباء

Time منذ 17 دقيقة
Views 1441
السماح للقطاع الخاص ببيع خدمات الكهرباء

الرياض (صدى):
كشفت مصادر صحفية اليوم الجمعة جانب نظام الكهرباء الذي وافق عليه مجلس الوزراء ، لتحسين الخدمة الكهربائية .

وأكدت أن النظام يهدف لللإرتقاء بخدمة الكهرباء وحماية حقوق المستهلك ، والإختيار بين المتنافسين المرخص لهم بنشاط كهربائي وبأسعار معقولة .

ووفقاً لصحيفة " أم القرى " التي تم نشر النظام بها تمهيداً لتطبيقه فإن النظام ينص على آلية محددة لتطوير هيكل الأنشطة الكهربائية مع إتاحة استخدام منظومة نقل أو توزيع الكهرباء لأي مرخص من القطاع الخاص بمقابل مع حماية حقوق المستهلكين من تعريضهم للتذبذب الكبير في الأسعار وأو أي خلل في إمدادات الكهرباء .

كما وضع النظام آلية للمخالفات والعقوبات حال القيام بنشاط كهربائي دون ترخيص أو عدم الإلتزام بالمعايير أو الإدلاء بمعلومات خاطئة وغيرها من المخالفات ذات الصلة ، وذلك بغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال وإلغاء الرخصة ، ويتم مضاغعة الغرامة وفقاً لآلية محددة .

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أحدث التعليقات

faeiz1122
165 ألف منهم 40 ألف سعودي والباقي ايش قرار التوطين من زمان نسمع عنه وواضح انه كلام في الهواء
faeiz1122
ماأحط بذمتي بس شكلكم زي خوينا حق المويه مانقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل
أبو محمد
لا أعلم هل أترحم عليه أم على حالنا لكن من السنة الترحم على الميت رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه ويحسن خواتيمنا .
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. ياستار سترك ..
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