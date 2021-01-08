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بالفيديو.. "الشيخ العيسى" يكشف سر عدم تصنيف بعض الدول الغربية للإخوان كجماعة إرهابية

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. "الشيخ العيسى" يكشف سر عدم تصنيف بعض الدول الغربية للإخوان كجماعة إرهابية

الرياض (صدى):
كشف الشيخ الدكتور: محمد بن عبدالكريم العيسى سر عدم تصنيف بعض الدول الغربية للإخوان المسلمين كجماعة إرهابية .

وأوضح " العيسى " في برنامج " في الآفاق " المذاع على قناة " إم بي سي " الفضائية أن تلك الدول على يقين بخطورة جماعة الإخوان الإرهابية لكنها لا تعلن ذلك صراحة ً .

وأرجع ذلك إلى عدة أسباب منها أن هذه الدول في حيرة لا تعرف من أين تبدأ أو كيف تبدأ معها بسبب صياغة بعض شعارات الإخوان الرنانة التي تتخفى ورائها ، بجانب المصالح المادية لبعض الكيانات التي تتلقى التمويل ، بالإضافة إلى زعم الإخوان بأنهم جماعة ذات تأثير كبير في وجدان الأمة الإسلامية ، وهو ما يعمل على ترويجه إعلامهم الكاذب .

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أحدث التعليقات

faeiz1122
165 ألف منهم 40 ألف سعودي والباقي ايش قرار التوطين من زمان نسمع عنه وواضح انه كلام في الهواء
faeiz1122
ماأحط بذمتي بس شكلكم زي خوينا حق المويه مانقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل
أبو محمد
لا أعلم هل أترحم عليه أم على حالنا لكن من السنة الترحم على الميت رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه ويحسن خواتيمنا .
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. ياستار سترك ..
يزيد
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