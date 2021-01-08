بالفيديو.. "الشيخ العيسى" يكشف سر عدم تصنيف بعض الدول الغربية للإخوان كجماعة إرهابية

الرياض (صدى):
كشف الشيخ الدكتور: محمد بن عبدالكريم العيسى سر عدم تصنيف بعض الدول الغربية للإخوان المسلمين كجماعة إرهابية .
وأوضح " العيسى " في برنامج " في الآفاق " المذاع على قناة " إم بي سي " الفضائية أن تلك الدول على يقين بخطورة جماعة الإخوان الإرهابية لكنها لا تعلن ذلك صراحة ً .
وأرجع ذلك إلى عدة أسباب منها أن هذه الدول في حيرة لا تعرف من أين تبدأ أو كيف تبدأ معها بسبب صياغة بعض شعارات الإخوان الرنانة التي تتخفى ورائها ، بجانب المصالح المادية لبعض الكيانات التي تتلقى التمويل ، بالإضافة إلى زعم الإخوان بأنهم جماعة ذات تأثير كبير في وجدان الأمة الإسلامية ، وهو ما يعمل على ترويجه إعلامهم الكاذب .