الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. نجاح تجربة منظومة "درع الوطن" للتصدي للطائرات دون طيار

Time منذ ساعة
Views 1885
Comment 1
بالفيديو.. نجاح تجربة منظومة "درع الوطن" للتصدي للطائرات دون طيار

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو، نجاح مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية في تجاربه الميدانية التي أجراها على منظومة "درع الوطن" للدفاع الجديدة، حيث اجتازت فترة التجريب التي استمرت شهرا كاملاً.

وقال الدكتور سامي الحميدي مدير المركز المكلف، في حديثه لقناة " العربية ا"إن تهديد الطائرات دون طيار ظل يتنامى بشكل كبير في جميع دول العالم، وأصبحت تبحث عن أساليب للتصدي له.

وأضاف أن المملكة أصبحت رائدة في هذا المجال، خاصة أنها عانت من تهديد هذا النوع من الطائرات، ونجحت بأبحاثها وعلمائها في تطوير أساليب التصدي لها.

Time واتساب

أحدث التعليقات

faeiz1122
165 ألف منهم 40 ألف سعودي والباقي ايش قرار التوطين من زمان نسمع عنه وواضح انه كلام في الهواء
faeiz1122
ماأحط بذمتي بس شكلكم زي خوينا حق المويه مانقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل
أبو محمد
لا أعلم هل أترحم عليه أم على حالنا لكن من السنة الترحم على الميت رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه ويحسن خواتيمنا .
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. ياستار سترك ..
يزيد
تنظيم داعش دعم لوجستي من تركيا ودعم مادي من قطر

أخر الأخبار

بالفيديو.. "الزعاق" يوجه نصيحة هامة للمواطنين هذه الأيام بطريقة طريفة
بالفيديو.. "الزعاق" يوجه نصيحة هامة للمواطنين هذه الأيام بطريقة طريفة
Time منذ 11 دقيقة Views 1237
السماح للقطاع الخاص ببيع خدمات الكهرباء
السماح للقطاع الخاص ببيع خدمات الكهرباء
Time منذ 17 دقيقة Views 1421
بالفيديو.. الحرس الثوري الإيراني يكشف عن قاعدة صواريخ تحت الأرض
بالفيديو.. الحرس الثوري الإيراني يكشف عن قاعدة صواريخ تحت الأرض
Time منذ 21 دقيقة Views 1339
بالفيديو.. الكشف عن مخبأ ترامب السري أثناء اقتحام الكونجرس
بالفيديو.. الكشف عن مخبأ ترامب السري أثناء اقتحام الكونجرس
Time منذ 27 دقيقة Views 1482
"الأحوال المدنية": إعفاء المرأة من موافقة الزوج أو الأب لإستخراج بطاقة الأحوال
"الأحوال المدنية": إعفاء المرأة من موافقة الزوج أو الأب لإستخراج بطاقة الأحوال
Time منذ 32 دقيقة Views 1408
شروط دخول القطريين إلى المملكة
شروط دخول القطريين إلى المملكة
Time منذ 37 دقيقة Views 1975
بالفيديو والصور.. إحباط تهريب أكثر من 4 ملايين قرص أمفيتامين وهروين في الرياض والشرقية
بالفيديو والصور.. إحباط تهريب أكثر من 4 ملايين قرص أمفيتامين وهروين في الرياض والشرقية
Time منذ 42 دقيقة Views 1404
"الزكاه والدخل" توضح الفئات التي سيتم إلزامها بالفوترة الإلكترونية
"الزكاه والدخل" توضح الفئات التي سيتم إلزامها بالفوترة الإلكترونية
Time منذ ساعة Views 1662
هجوم عنيف على "دينا بطمة" بعد تقليدها كيم كارديشيان
هجوم عنيف على "دينا بطمة" بعد تقليدها كيم كارديشيان
Time منذ ساعة Views 740
بالفيديو.. "الشيخ العيسى" يكشف سر عدم تصنيف بعض الدول الغربية للإخوان كجماعة إرهابية
بالفيديو.. "الشيخ العيسى" يكشف سر عدم تصنيف بعض الدول الغربية للإخوان كجماعة إرهابية
Time منذ ساعة Views 1715