بالفيديو.. نجاح تجربة منظومة "درع الوطن" للتصدي للطائرات دون طيار

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو، نجاح مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية في تجاربه الميدانية التي أجراها على منظومة "درع الوطن" للدفاع الجديدة، حيث اجتازت فترة التجريب التي استمرت شهرا كاملاً.
وقال الدكتور سامي الحميدي مدير المركز المكلف، في حديثه لقناة " العربية ا"إن تهديد الطائرات دون طيار ظل يتنامى بشكل كبير في جميع دول العالم، وأصبحت تبحث عن أساليب للتصدي له.
وأضاف أن المملكة أصبحت رائدة في هذا المجال، خاصة أنها عانت من تهديد هذا النوع من الطائرات، ونجحت بأبحاثها وعلمائها في تطوير أساليب التصدي لها.