الموارد البشرية توضح سر توطين مهنة وترك المهن الأخرى

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المعايير التي تعتمد عليها الوزارة لتوطين مهنة دون أخرى.
وقال وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتوطين، غازي الشهراني إن وكالة التوطين تقوم بتحليل عدد الباحثين عن عمل في التخصص المستهدف، ومن ثم تضع الآلية التي تسمح بدخولهم لسوق العمل دون أن يكون هناك تأثير سلبي على الشركات.
وأضاف أنه قبل صدور قرار توطين مهنة المحاسبة كان لدى الوزارة قرابة 10 آلاف شاب سعودي يبحثون عن عمل في هذا التخصص، وبالمقابل يوجد في السوق 165 ألف محاسب يعملون في السوق، منهم 40 ألف شاب سعودي.
وأشار إلى أن وكالة التوطين قامت بوضع الآلية والمعادلة الرياضية التي تسمح بدخول العشرة آلاف شاب سعودي الباحثين عن العمل في هذا المجال إلى سوق العمل خلال سنة بدون حدوث أي تأثير سلبي على الشركات.