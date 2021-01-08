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الموارد البشرية توضح سر توطين مهنة وترك المهن الأخرى

Time منذ ساعة
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الموارد البشرية توضح سر توطين مهنة وترك المهن الأخرى

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المعايير التي تعتمد عليها الوزارة لتوطين مهنة دون أخرى.

وقال وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتوطين، غازي الشهراني إن وكالة التوطين تقوم بتحليل عدد الباحثين عن عمل في التخصص المستهدف، ومن ثم تضع الآلية التي تسمح بدخولهم لسوق العمل دون أن يكون هناك تأثير سلبي على الشركات.

وأضاف أنه قبل صدور قرار توطين مهنة المحاسبة كان لدى الوزارة قرابة 10 آلاف شاب سعودي يبحثون عن عمل في هذا التخصص، وبالمقابل يوجد في السوق 165 ألف محاسب يعملون في السوق، منهم 40 ألف شاب سعودي.

وأشار إلى أن وكالة التوطين قامت بوضع الآلية والمعادلة الرياضية التي تسمح بدخول العشرة آلاف شاب سعودي الباحثين عن العمل في هذا المجال إلى سوق العمل خلال سنة بدون حدوث أي تأثير سلبي على الشركات.

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أحدث التعليقات

faeiz1122
165 ألف منهم 40 ألف سعودي والباقي ايش قرار التوطين من زمان نسمع عنه وواضح انه كلام في الهواء
faeiz1122
ماأحط بذمتي بس شكلكم زي خوينا حق المويه مانقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل
أبو محمد
لا أعلم هل أترحم عليه أم على حالنا لكن من السنة الترحم على الميت رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه ويحسن خواتيمنا .
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. ياستار سترك ..
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