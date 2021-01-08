الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. ثمانيني يروي تجربة تصدي المملكة لوباء الجدري

Time منذ 40 دقيقة
Views 1630
Comment 1
بالفيديو.. ثمانيني يروي تجربة تصدي المملكة لوباء الجدري

الرياض (صدى):
كشف قاض سابق تجربة تصدي المملكة لوباء الجدري قبل عقود، ثم لجائحة كورونا في الوقت الراهن.

وقال الشيخ إبراهيم العجلان الذي يبلغ من العمر 80 عاماً، في مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة، إنه أصيب بالجدري عام 1370 هـ، وتسبب المرض في ذلك الوقت في وفاة الكثيرين لعدم انتشار التطعيم.

وأشار إلى أنه بعد عام 1370 ه، لم يصَب أحد بالمرض، لأن التطعيم بدأ ينتشر، ويتم حقن الطلاب في المدارس به.

وأضاف أنه أصيب بعد ذلك بمرض في العينين، وذهب به والده إلى طبيب شعبي، وكواه بالنار في 4 أماكن من جسده، ما تسبب له في العمى.

Time واتساب

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الخطأ في الاسم قد يحدث عندما ينادي الإنسان أحد أبنائه وهذا لا يعني أن المنادى هو المقصود بل من قصده بالنداء وهنا تبرز نزعة الظلامية في فكر المنفذ للجريمة لأنه تعدى واعتدى حاجز الأنا وتعامل بفوقية مع الموقف وكأنه خيانة عظمى أو "خرق الأنا" فالملاذ في السلامة من هؤلآء هو عدم الأعتناء بالغامضين والمبهمين في شخصياتهم قبل التعرف أكثر عليهم وكسب معلومات موثوقة عنهم، والله المستعان
ابو محمد 😎 ✍️
مهااابيل ..
ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
د محمد ماجد بخش
الله يديم فرحه ويديم أفراح كل المستبشرين بالخير
د محمد ماجد بخش
قصة تمثيل العناصر هي قصة تمثيل بناء وحدات الفراغ الممثلة لوحدة الثقالة الكلية المركزية الممثلة لثبات وحدة المجموعة المغناطيسية المنسوبة للبناء الفراغي النسبي الممثل! عدديا لوحدات الكتلة

أخر الأخبار

بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي
Time منذ 20 دقيقة Views 1240
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد الحرام
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد الحرام
Time منذ 25 دقيقة Views 1251
شاب يقتل عروسه ليلة الخطوبة بعدما أخطأت في اسمه !
شاب يقتل عروسه ليلة الخطوبة بعدما أخطأت في اسمه !
Time منذ 31 دقيقة Views 486
الشورى يصوت على تعديل نظام الحماية من الإيذاء الأسبوع المقبل
الشورى يصوت على تعديل نظام الحماية من الإيذاء الأسبوع المقبل
Time منذ 36 دقيقة Views 1487
بالفيديو.. ثمانيني يروي تجربة تصدي المملكة لوباء الجدري
بالفيديو.. ثمانيني يروي تجربة تصدي المملكة لوباء الجدري
Time منذ 40 دقيقة Views 1630
الإمارات تفتح "كافة المنافذ" مع قطر
الإمارات تفتح "كافة المنافذ" مع قطر
Time منذ 45 دقيقة Views 1577
بالفيديو.. فلاح يقتل ذئب ضخم بدون سلاح
بالفيديو.. فلاح يقتل ذئب ضخم بدون سلاح
Time منذ 51 دقيقة Views 748
إعلان أسماء حكام مباريات اليوم بدوري المحترفين
إعلان أسماء حكام مباريات اليوم بدوري المحترفين
Time منذ 55 دقيقة Views 1809
"الجمارك" تحدد الشروط المطلوبة لإستيراد الدراجة النارية وقيمة الرسوم
"الجمارك" تحدد الشروط المطلوبة لإستيراد الدراجة النارية وقيمة الرسوم
Time منذ ساعة Views 1573
نقل الرئيس السابق للفيفا إلى المستشفى
نقل الرئيس السابق للفيفا إلى المستشفى
Time منذ ساعة Views 1735