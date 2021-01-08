الإمارات تفتح "كافة المنافذ" مع قطر

أبوظبي (صدى):
أعلنت دولة الإمارات، اليوم الجمعة، عن فتح كل المنافذ البحرية والبرية والجوية، مع دولة قطر، وذلك بعد التوقيع على المصالحة الخليجية، في قمة العلا الخليجية.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» أن قرار فتح المنافذ سيتم تنفيذه اعتبارًا من غد السبت.
وكانت المملكة وافقت على فتح الأجواء والحدود مع قطر، وجاء ذلك بعد تصريح وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر الصباح، بشأن الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة وقطر.
ويذكر أن وزير الخارجية الكويتي، أكد على فتح الأجواء والحدود بين المملكة وقطر، موضحا أنه تم الاتفاق على معالجة كافة المواضيع ذات الصلة