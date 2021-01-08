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الإمارات تفتح "كافة المنافذ" مع قطر

Time منذ 45 دقيقة
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الإمارات تفتح "كافة المنافذ" مع قطر

أبوظبي (صدى):
أعلنت دولة الإمارات، اليوم الجمعة، عن فتح كل المنافذ البحرية والبرية والجوية، مع دولة قطر، وذلك بعد التوقيع على المصالحة الخليجية، في قمة العلا الخليجية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» أن قرار فتح المنافذ سيتم تنفيذه اعتبارًا من غد السبت.

وكانت المملكة وافقت على فتح الأجواء والحدود مع قطر، وجاء ذلك بعد تصريح وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر الصباح، بشأن الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة وقطر.

‏ويذكر أن وزير الخارجية الكويتي، أكد على فتح الأجواء والحدود بين المملكة وقطر، موضحا أنه تم الاتفاق على معالجة كافة المواضيع ذات الصلة

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الخطأ في الاسم قد يحدث عندما ينادي الإنسان أحد أبنائه وهذا لا يعني أن المنادى هو المقصود بل من قصده بالنداء وهنا تبرز نزعة الظلامية في فكر المنفذ للجريمة لأنه تعدى واعتدى حاجز الأنا وتعامل بفوقية مع الموقف وكأنه خيانة عظمى أو "خرق الأنا" فالملاذ في السلامة من هؤلآء هو عدم الأعتناء بالغامضين والمبهمين في شخصياتهم قبل التعرف أكثر عليهم وكسب معلومات موثوقة عنهم، والله المستعان
ابو محمد 😎 ✍️
مهااابيل ..
ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
د محمد ماجد بخش
الله يديم فرحه ويديم أفراح كل المستبشرين بالخير
د محمد ماجد بخش
قصة تمثيل العناصر هي قصة تمثيل بناء وحدات الفراغ الممثلة لوحدة الثقالة الكلية المركزية الممثلة لثبات وحدة المجموعة المغناطيسية المنسوبة للبناء الفراغي النسبي الممثل! عدديا لوحدات الكتلة

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