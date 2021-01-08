إعلان أسماء حكام مباريات اليوم بدوري المحترفين

نواف السالم (صدى):
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم حكام مباريات اليوم ضمن الجولة 12 من دوري المحترفين .
وتم تكليف أحمد الرميخاني حكماً لمباراة الباطن والهلال ، وخلف الشمري حكم مساعد ، ومؤيد المسجن حكم مساعد وعبد الله العويدان حكم رابع وفيصل البلوي حكم فيديو ومحمد وزي مساعد حكم فيديو .
أما في مباراة القادسية والأهلي ، تم تكليف عبد الله الحربي حكم الساحة ، وياسر السلطان حكم مساعد وسعد السبيعي حكم مساعد ومحمد السماعيل حكم رابع ، وخالد الجهني حكم فيديو ، وابراهيم الدخيل مساعد حكم فيديو .
وفي مباراة النصر والعين تم تكليف محمد الحربي حكم ساحة ، وهشام الرفاعي حكم ساعد ومحمد العرمطي حكم مساعد ومحمد البريدي حكم رابع وتركي الخضير حكم فيديو ، وعماد عسكر مساعد حكم فيديو .