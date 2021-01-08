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إعلان أسماء حكام مباريات اليوم بدوري المحترفين

Time منذ 55 دقيقة
Views 1809
إعلان أسماء حكام مباريات اليوم بدوري المحترفين

نواف السالم (صدى):
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم حكام مباريات اليوم ضمن الجولة 12 من دوري المحترفين .

وتم تكليف أحمد الرميخاني حكماً لمباراة الباطن والهلال ، وخلف الشمري حكم مساعد ، ومؤيد المسجن حكم مساعد وعبد الله العويدان حكم رابع وفيصل البلوي حكم فيديو ومحمد وزي مساعد حكم فيديو .

أما في مباراة القادسية والأهلي ، تم تكليف عبد الله الحربي حكم الساحة ، وياسر السلطان حكم مساعد وسعد السبيعي حكم مساعد ومحمد السماعيل حكم رابع ، وخالد الجهني حكم فيديو ، وابراهيم الدخيل مساعد حكم فيديو .

وفي مباراة النصر والعين تم تكليف محمد الحربي حكم ساحة ، وهشام الرفاعي حكم ساعد ومحمد العرمطي حكم مساعد ومحمد البريدي حكم رابع وتركي الخضير حكم فيديو ، وعماد عسكر مساعد حكم فيديو .

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أحدث التعليقات

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الخطأ في الاسم قد يحدث عندما ينادي الإنسان أحد أبنائه وهذا لا يعني أن المنادى هو المقصود بل من قصده بالنداء وهنا تبرز نزعة الظلامية في فكر المنفذ للجريمة لأنه تعدى واعتدى حاجز الأنا وتعامل بفوقية مع الموقف وكأنه خيانة عظمى أو "خرق الأنا" فالملاذ في السلامة من هؤلآء هو عدم الأعتناء بالغامضين والمبهمين في شخصياتهم قبل التعرف أكثر عليهم وكسب معلومات موثوقة عنهم، والله المستعان
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