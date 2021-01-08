محترف الهلال يرغب في العودة إلى إيطاليا

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير إيطالية، عن رغبة سيباستيان جيوفينكو محترف الهلال، في العودة إلى إيطاليا بعد اهتمام نادي بريشيا بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وذكرت التقارير أن نادي بريشيا مٌهتم بضم لاعب الهلال سيباستيان جوفينكو، الذي سينتهي عقده مع النادي قريباً وسيعتمد بريشيا في المفاوضات على رغبة اللاعب بالعودة إلى إيطاليا.
وأشارت إلى أن سيباستيان جوفينكو يرغب في العودة إلى إيطاليا، حيث أن هناك رغبة من نادي إلتشي في التعاقد معه ولكن المفاوضات مٌعقدة مع نادي الهلال بسبب تكلفة اللاعب.