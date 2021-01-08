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محترف الهلال يرغب في العودة إلى إيطاليا

Time منذ ساعة
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محترف الهلال يرغب في العودة إلى إيطاليا

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير إيطالية، عن رغبة سيباستيان جيوفينكو محترف الهلال، في العودة إلى إيطاليا بعد اهتمام نادي بريشيا بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وذكرت التقارير أن نادي بريشيا مٌهتم بضم لاعب الهلال سيباستيان جوفينكو، الذي سينتهي عقده مع النادي قريباً وسيعتمد بريشيا في المفاوضات على رغبة اللاعب بالعودة إلى إيطاليا.

وأشارت إلى أن سيباستيان جوفينكو يرغب في العودة إلى إيطاليا، حيث أن هناك رغبة من نادي إلتشي في التعاقد معه ولكن المفاوضات مٌعقدة مع نادي الهلال بسبب تكلفة اللاعب.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الله يديم فرحه ويديم أفراح كل المستبشرين بالخير
د محمد ماجد بخش
قصة تمثيل العناصر هي قصة تمثيل بناء وحدات الفراغ الممثلة لوحدة الثقالة الكلية المركزية الممثلة لثبات وحدة المجموعة المغناطيسية المنسوبة للبناء الفراغي النسبي الممثل! عدديا لوحدات الكتلة
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون ... لا غرابة فيما يفعلون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ياعبله ..
د محمد ماجد بخش
الفراغية الممثلة للثبات المغناطيسي تشمل مجموع وحدات الكتلة العددية الممثلة لمجموع ذرات العناصر الممثلة لمجموع وحدات العناصر الذرية بمجموع وحدات الكتلة العددية الممثلة بمجموع وحدات العناصر العددية وفترة العناصر الممثلة المكافئة الممثلة بمجموع وحدات الذرات الممثلة بمجموع وحدات العناصر حيث تتحول ثقالة ذرات العناصر إلى وحدات فراغية عددية محورية بنائية مكافئة ويتم تمثيل درجة ثبات وحدة مجموع المجموع بوحدات الفراغ المحوري القياسية العددية الممثلة للدرجة المغناطيسية الممثلة والمرتبطة بمجموع وحدات العنصر الذرية الممثلة لمجموع وحدات العناصر الذرية حيث الوحدات المغناطيسية القياسية الفراغية تمثل وتنسب لثقل المحور الممثل بوحدة وثقل وحدات تمثيل المركز المنسوبة لذرات العنصر أو تلك المنسوبة لذرات العناصر وتمثيلهما بوحدات العنصر أو وحدات العناصر الممثل الابتدائى لكتلة وحدة ذرة التمثيل العددية الفراغية المغناطيسية المنتظمة في درجات التمثيل العددي البنائي لوحدات الثقالة الفراغية العددية المكافئة الممثلة

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