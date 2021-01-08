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بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي

Time منذ 19 دقيقة
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بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي

المدينة المنورة (صدى):
دعا فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ أحمد بن طالب بن حميد الناس إلى محاسبة أنفسهم في الدنيا، ومجاهدتها بفعل الطاعات والعبادات قبل الموت المحتوم لكل حيّ.

وقال فضيلته : أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحابوا، وزِنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على الله، فإن اليوم عملٌ بلا حساب, وغداً حسابٌ بلا عمل, مستشهداً بما جاء في كتاب الله الحكيم, إذ قال الله تعالى: "فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَآئِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فوقهم يومئذٍ ثمانية يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ".

وقوله جل وعلا: "فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيهْ، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ, فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ, قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ".

ووصف فضيلته أحوال الناس عند الحساب، فإما فائز بما قدّم من خير وطاعة وعبادة وصلاح, أو خاسر، وبيّن أن يوم القيامة هو يوم التغابن والتباين, ويوم الدين وعين اليقين, فما لأحدٍ من الله عاصم ولا ملجأ، فهو يوم الزلزلة والنشور, وبعثرة ما في القبور وتحصيل ما في الصدور, فقال سبحانه: "إذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ", وقوله عزّ وجلّ" فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ".

وزاد الشيخ ابن حميد في بيان عظم يوم القيامة وأهواله وأحواله فقال سبحانه "هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ" وفيه يقبض الله سبحانه الأرض, ويطوي السماء بيمينه, فيقول جل وعلا أنا الملك أين ملوك الأرض, فالحُكمُ لله العليّ الكبير "هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًاً" ويقول فيه سبحانه "الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ".

وختم فضيلته بالحثّ على التزوّد بالأعمال الصالحة، وتقوى الله عزّ وجل, محذراً من التهاون في العبادات والطاعات التي تفضي إلى الخسران المبين في الدنيا والآخرة.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الله يديم فرحه ويديم أفراح كل المستبشرين بالخير
د محمد ماجد بخش
قصة تمثيل العناصر هي قصة تمثيل بناء وحدات الفراغ الممثلة لوحدة الثقالة الكلية المركزية الممثلة لثبات وحدة المجموعة المغناطيسية المنسوبة للبناء الفراغي النسبي الممثل! عدديا لوحدات الكتلة
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون ... لا غرابة فيما يفعلون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ياعبله ..
د محمد ماجد بخش
الفراغية الممثلة للثبات المغناطيسي تشمل مجموع وحدات الكتلة العددية الممثلة لمجموع ذرات العناصر الممثلة لمجموع وحدات العناصر الذرية بمجموع وحدات الكتلة العددية الممثلة بمجموع وحدات العناصر العددية وفترة العناصر الممثلة المكافئة الممثلة بمجموع وحدات الذرات الممثلة بمجموع وحدات العناصر حيث تتحول ثقالة ذرات العناصر إلى وحدات فراغية عددية محورية بنائية مكافئة ويتم تمثيل درجة ثبات وحدة مجموع المجموع بوحدات الفراغ المحوري القياسية العددية الممثلة للدرجة المغناطيسية الممثلة والمرتبطة بمجموع وحدات العنصر الذرية الممثلة لمجموع وحدات العناصر الذرية حيث الوحدات المغناطيسية القياسية الفراغية تمثل وتنسب لثقل المحور الممثل بوحدة وثقل وحدات تمثيل المركز المنسوبة لذرات العنصر أو تلك المنسوبة لذرات العناصر وتمثيلهما بوحدات العنصر أو وحدات العناصر الممثل الابتدائى لكتلة وحدة ذرة التمثيل العددية الفراغية المغناطيسية المنتظمة في درجات التمثيل العددي البنائي لوحدات الثقالة الفراغية العددية المكافئة الممثلة

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