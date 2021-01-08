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السعودية للكهرباء تكشف حقيقة فيديو "تغيير توصيلات العداد"

Time منذ 13 دقيقة
Views 1317
السعودية للكهرباء تكشف حقيقة فيديو "تغيير توصيلات العداد"

الرياض (صدى):
كشفت الشركة السعودية للكهرباء، حقيقة ما تم تداوله في مقطع فيديو يزعم أن تغيير التوصيلات الكهربائية يساهم في تغيير استهلاك الطاقة.

وقالت الشركة، : “ترغب السعودية للكهرباء أن توضح عدم صحة ما ذكره المشترك في مقطع فيديو العداد المتداول بأن تغيير التوصيلات الكهربائية يساهم في ارتفاع استهلاك الطاقة، كما أن تصميم حجم وعدد الموصلات روعي فيه النواحي الفنية المطلوبة”.

وأشارت الشركة إلى أن التوصيلات الكهربائية للعداد يجب أن تتم من قبل المختصين بالشركة التزامًا بالسلامة وحفاظًا على موثوقية الخدمة”

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أحدث التعليقات

واحد منصف
عجيب ما الفائدة من النسخة الرقمية اذا كاز يجب ان يحمل التسخة البلاستيكية بطاقة الهوية الوطنية وهي الاهم فانه تمفي النسخة الرقمية
الهدف
اهلا وسهلا
الهدف
اهلا وسهلا
الهدف
الحمد لله
الهدف
الحمد لله

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