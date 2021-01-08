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الهلال يواجه الباطن اليوم في منافسة مشتعلة

Time منذ ساعة
Views 1566
الهلال يواجه الباطن اليوم في منافسة مشتعلة

ماجد محمد (صدى):
يواجه فريق الهلال، الباطن، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث استعد الفريق للانتصار مجددا.

وشهدت تدريبات الهلال عودة عبدالله عطيف، لاعب وسط الفريق، بعد شفاءه من الإنفلونزا التي لحقت به مؤخرًا وأبعدته عن مباريات الفريق ، كما يسود التفاؤل الفريق مع تصدره جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 24 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي.

وكان الهلال قد تعادل أمام الشباب، بهدف لكل فريق، خلال “ديربي الرياض” الذي جمعهما، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة دوري المحترفين.

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أحدث التعليقات

واحد منصف
عجيب ما الفائدة من النسخة الرقمية اذا كاز يجب ان يحمل التسخة البلاستيكية بطاقة الهوية الوطنية وهي الاهم فانه تمفي النسخة الرقمية
الهدف
اهلا وسهلا
الهدف
اهلا وسهلا
الهدف
الحمد لله
الهدف
الحمد لله

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