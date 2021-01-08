الهلال يواجه الباطن اليوم في منافسة مشتعلة

ماجد محمد (صدى):
يواجه فريق الهلال، الباطن، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث استعد الفريق للانتصار مجددا.
وشهدت تدريبات الهلال عودة عبدالله عطيف، لاعب وسط الفريق، بعد شفاءه من الإنفلونزا التي لحقت به مؤخرًا وأبعدته عن مباريات الفريق ، كما يسود التفاؤل الفريق مع تصدره جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 24 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي.
وكان الهلال قد تعادل أمام الشباب، بهدف لكل فريق، خلال “ديربي الرياض” الذي جمعهما، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة دوري المحترفين.