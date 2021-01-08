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بالفيديو.. سر تصعيد إيران لتخصيب اليورانيوم مع اقتراب تولي لـ"بايدن"

Time منذ ساعة
Views 1515
بالفيديو.. سر تصعيد إيران لتخصيب اليورانيوم مع اقتراب تولي لـ"بايدن"

وكالات (صدى):
كشف الباحث في الشأن الإيراني مسعود الفك سر تصعيد إيران في تخصيب اليورانيوم خلال الفترة الحالية مع قتراب نقل السلطة إلى الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن .

وأكد أن إيران تتعمد أن تعلن ذلك الآن من أجل تخويف الإدارة الأمريكية الجديدة وهو نوع من التهويل والدعاية حتى يكون اليورانيوم ورقة ضغط على أمريكا .

وأضاف أن إيران تحاول الضغط على أمريكا لأنها تعلم أن " بايدن " سيفرض شروط عند العودة للإتفاق النووي والملف الصاروخي ووضع السياسة الإقليمية .

وأكد الباحث السياسي أنه من المعروف قدرة إيران على رفع نسبة التخصيب طالما زادت عن 20 % ، لكنها لن تستطيع لأن الإتحاد الأوروبي سيتحالف مع أمريكا ضدها .

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عجيب ما الفائدة من النسخة الرقمية اذا كاز يجب ان يحمل التسخة البلاستيكية بطاقة الهوية الوطنية وهي الاهم فانه تمفي النسخة الرقمية
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اهلا وسهلا
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اهلا وسهلا
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الحمد لله
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الحمد لله

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