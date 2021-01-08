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توقعات بهطول أمطار على بعض المناطق وسيول على مكة المكرمة

Time منذ ساعة
Views 1753
توقعات بهطول أمطار على بعض المناطق وسيول على مكة المكرمة

مكة المكرمة (صدى):
توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية هطول أمطار اليوم على بعض مناطق المملكة .

وأكد " المسند " أن الأمطار تشمل أجزاء من مناطق حائل والقصيم وسدير والوشم والعاصمة الرياض ومكة المكرمة والباحة وعسير .

كما حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية منطقة مكة المكرمة من أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وسيول وتدني في مدى الرؤية .

وأكد أن التحذير يشمل " أضم ، والطائف ، والعرضيات ، وميسان " ، ذلك حتى الساعة الخامسة من مغرب اليوم الجمعة .

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عجيب ما الفائدة من النسخة الرقمية اذا كاز يجب ان يحمل التسخة البلاستيكية بطاقة الهوية الوطنية وهي الاهم فانه تمفي النسخة الرقمية
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اهلا وسهلا
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اهلا وسهلا
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الحمد لله
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الحمد لله

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