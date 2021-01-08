الأعداد السابقة للصحيفة

موعد رصد اقتران المشتري وزحل وعطارد في سماء المملكة

Time منذ ساعة
Views 1441
موعد رصد اقتران المشتري وزحل وعطارد في سماء المملكة

الرياض (صدى):
كشفت الجمعية الفلكية بجدة، عن رصد بسماء المملكة والوطن العربي، مساء الأحد المقبل، اقتران ثلاثي بين كواكب المشتري وزحل وعطارد، بالأفق الجنوبي الغربي، بعد نحو (45)، دقيقة من غروب الشمس.

وقال رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إن الكواكب الثلاثة ستشكل مثلثًا صغيرة، وربما تكون هناك حاجة لاستخدام المنظار لرؤية هذا الاقتران نظرًا لأن الكواكب ستكون منخفضة نخو الأفق، ويجب أن يكون الأفق مكشوفًا بالكامل بدون وجود عوائق مثل المباني.

وأضاف أن كوكب المشتري سيقع مباشرة فوق زحل على الرغم من أن سطوع زحل يعادل سطوع نجم من الدرجة الأولى- مثل سطوع ألمع النجوم في سمائنا- إلا أن الكوكب ذا الحلقات لا يمكنه منافسة المشتري الذي يتفوق عليه بنحو (11) مرة، فالمشتري هو رابع ألمع جرم سماوي، بعد الشمس والقمر وكوكب الزهرة على التوالي، وسيشاهد إلى أعلى يسار زحل (بالنسبة للراصد) كوكب عطارد.

يذكر أن آخر مرة رصد فيها اقتران بين ثلاثة كواكب كان في أكتوبر 2015 عندما انتظم المشتري والزهرة والمريخ في ثلاثي كوكبي مشابه.

Time واتساب

أحدث التعليقات

واحد منصف
عجيب ما الفائدة من النسخة الرقمية اذا كاز يجب ان يحمل التسخة البلاستيكية بطاقة الهوية الوطنية وهي الاهم فانه تمفي النسخة الرقمية
الهدف
اهلا وسهلا
الهدف
اهلا وسهلا
الهدف
الحمد لله
الهدف
الحمد لله

أخر الأخبار

تفاصيل الحادث الذي أودي بحياة أسرة بأكملها في جازان
تفاصيل الحادث الذي أودي بحياة أسرة بأكملها في جازان
Time منذ 3 دقائق Views 1023
بالفيديو.. مواطن يزرع الشاي الأزرق في العلا ويغير ألوانه طبيعية بطريقة مدهشة
بالفيديو.. مواطن يزرع الشاي الأزرق في العلا ويغير ألوانه طبيعية بطريقة مدهشة
Time منذ 7 دقائق Views 1127
السعودية للكهرباء تكشف حقيقة فيديو "تغيير توصيلات العداد"
السعودية للكهرباء تكشف حقيقة فيديو "تغيير توصيلات العداد"
Time منذ 12 دقيقة Views 1293
بالفيديو.. مقيم سوري: ما يحدث في مركز اللقاح بالرياض شئ ترتفع له القبعة
بالفيديو.. مقيم سوري: ما يحدث في مركز اللقاح بالرياض شئ ترتفع له القبعة
Time منذ 27 دقيقة Views 1459
"الجوازات": شرط هام لإصدار تأشيرة الخروج والعودة للموالي
"الجوازات": شرط هام لإصدار تأشيرة الخروج والعودة للموالي
Time منذ 37 دقيقة Views 1427
«العدل الأمريكية»: مخاوف على الأمن القومي بعد سرقة مواد من الكونجرس
«العدل الأمريكية»: مخاوف على الأمن القومي بعد سرقة مواد من الكونجرس
Time منذ 53 دقيقة Views 1548
"المرور" يوضح مدى أهمية الرخصة المطبوعة عند توفر الإلكترونية
"المرور" يوضح مدى أهمية الرخصة المطبوعة عند توفر الإلكترونية
Time منذ 57 دقيقة Views 1803
بالفيديو.. سر تصعيد إيران لتخصيب اليورانيوم مع اقتراب تولي لـ"بايدن"
بالفيديو.. سر تصعيد إيران لتخصيب اليورانيوم مع اقتراب تولي لـ"بايدن"
Time منذ ساعة Views 1511
الهلال يواجه الباطن اليوم في منافسة مشتعلة
الهلال يواجه الباطن اليوم في منافسة مشتعلة
Time منذ ساعة Views 1564
مدى اشتراط " الجواز الصحي" للسفر خارج المملكة
مدى اشتراط " الجواز الصحي" للسفر خارج المملكة
Time منذ ساعة Views 2050