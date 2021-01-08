الأعداد السابقة للصحيفة

توفير 200 جهاز سونار لرعاية حمل الماشية

Time منذ 33 دقيقة
Views 1399
توفير 200 جهاز سونار لرعاية حمل الماشية

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم الجمعة عن توفير 200 جهاز " سونار " كدفعة أولى لخدمة مربو الماشية المسجلون بالخطة الوطنية لتحسين إنتاجية قطاع الماشية بالمملكة .

وأكدت الوزارة أن هذا الجهاز يوفر خدمات تشخيص الحمل لتحديد " جنس المولود ، وعمر الحمل ، وعدد الأجنة " ، كما يعمل على تشخيص الأمراض التناسلية للماشية وقياس الصفات الإنتاجية .

وأشارت أن تلك الخدمات تهدف إلى تسهيل عمليات الإحلال الدوري ، وتحديد الإناث المنتجة ، وتخفيض تكاليف التربية والإنتاج ، وتحسين الصفات الوراثية الإنتاجية .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابوبدر
اللي يسمعكم يقول رجعوا بدل غلاء المعيشة اللي حنا اولى فيه من الدفع لبرا هذا وهذا وعلى توافه. ليتهم ابقوا على الدعم طالما فيه فلوس زايدة تنصرف على الكورة والترفية.على ايش اجل رفع 15٪ ومنعوا بدل غلاء المعيشة. حسبي الله وكفى
ع. س. ع
مع السلامة
د محمد ماجد بخش
سحقا لكل ظلم ومقتا لكل ظالم ونصرا وعزة وسؤددا لكل مظلوم
د محمد ماجد بخش
يزول الظالم وإن بقي الظلم ويبقى فضل المظلوم هو الفاصل
د محمد ماجد بخش
تذكروا جيدا عبارة ثبات وحدة مجموع الذرات ودرجة الثبات الممثلة بوحدات الذرة الممثلة بمجموع وحدات العناصر الممثلة لدرجة ثقالة وحدة الذرة ودرجات تمثيل ثقل محيطها الممثل بوحدة العنصر الممثل

أخر الأخبار

شاب يلقي نفسه في النيل للهروب من الزواج!
شاب يلقي نفسه في النيل للهروب من الزواج!
Time منذ 24 دقيقة Views 372
6 شروط يجب توفرها قبل التبرع بالدم
6 شروط يجب توفرها قبل التبرع بالدم
Time منذ 29 دقيقة Views 1341
توفير 200 جهاز سونار لرعاية حمل الماشية
توفير 200 جهاز سونار لرعاية حمل الماشية
Time منذ 33 دقيقة Views 1399
رجل يقيم دعوى نشوز ضد زوجته: تنفق على صديقاتها 60 ألف شهريا
رجل يقيم دعوى نشوز ضد زوجته: تنفق على صديقاتها 60 ألف شهريا
Time منذ 38 دقيقة Views 541
هجوم على جامعة تابعة لـ "خامنئي" في أول ذكرى لمأساة الطائرة الأوكرانية
هجوم على جامعة تابعة لـ "خامنئي" في أول ذكرى لمأساة الطائرة الأوكرانية
Time منذ 43 دقيقة Views 1508
إستخدامات هامة للخل لتنظيف وتعقيم منزلك بسعر زهيد
إستخدامات هامة للخل لتنظيف وتعقيم منزلك بسعر زهيد
Time منذ 48 دقيقة Views 1354
بالفيديو.. هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على الرياض
بالفيديو.. هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على الرياض
Time منذ 53 دقيقة Views 1522
عدد مرات غسل الشعر المناسبة له في الشتاء
عدد مرات غسل الشعر المناسبة له في الشتاء
Time منذ ساعة Views 1439
"الصحة المصرية" تستعين بقوات الداخلية بعد واقعة "الحسينية"
"الصحة المصرية" تستعين بقوات الداخلية بعد واقعة "الحسينية"
Time منذ ساعة Views 2068
كوني العالمية تعلن وظائف شاغرة
كوني العالمية تعلن وظائف شاغرة
Time منذ ساعة Views 1588