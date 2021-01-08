هجوم على جامعة تابعة لـ "خامنئي" في أول ذكرى لمأساة الطائرة الأوكرانية

وكالات (صدى):
هاجمت مجموعة من القراصنة قبل ساعات، وفي الذكرى السنوية الأولى لمأساة إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني، موقع جامعة "إمام صادق" التابعة للمرشد الإيراني علي خامنئي.
وقال مدير موقع الجامعة، اليوم الجمعة إن الاختراق جاء من الخارج، مضيفا أن هؤلاء القراصنة سعوا من خلال عملية التخريب السيبرانية هذه إلى خلق انقسام في المجتمع بذرائع كاذبة، بحسب تعبيره".
يأتي هذا في حين، دعت وزارة الخارجية الكندية، إيران إلى تقديم شرح كامل ومفصل للأحداث والقرارات التي أدت إلى سقوط الطائرة.
كما أكدت الخارجية في بيان أن كندا ستحاسب طهران وستحقق العدالة لأسر الضحايا.
وكان 176 مواطنًا إيرانيًا وأفغانيًا وبريطانيًا وكنديًا وأوكرانيًا،قد قتلوا إثر تحطم طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية من طراز بوينج 737-800 كانت أقلعت من مطار الخميني الدولي في طهران، خلال ساعات الصباح الأولى من 8 يناير 2020 متجهة إلى كييف، بعدما استهدفت من قبل الحرس الثوري بصاروخين.