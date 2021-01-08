"الصحة المصرية" تستعين بقوات الداخلية بعد واقعة "الحسينية"

القاهرة (صدى):
اضطرت وزارة الصحة المصرية للإستعانة بفرق وزارة الداخلية لتأمين السيارات المحملة بأنانبيب الأكسجين لمرضى كورونا بالعنايات المركزة في مستشفيات جميع المحافظات .
وقالت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد أن كل سيارة أكسجين سيرافقها سيارة تأمين من الداخلية من إعداد تقارير كل 12 ساعة عن كمية الأكسجين بالعنايات المتوفرة وأوضاع المرضى .
جاء ذلك على خلفية اتهامات وزارة الصحة لجماعة الإخوان الإرهابية بالتسبب في نقص الإكسجين في المستشفيات .
وكانت محافظة الشرقية بمصر قد شهدت واقعة مؤلمة لوفاة 4 مرضى على الأقل في العناية المركزة بمستشفى الحسينية بسبب نقص الأكسجين ما أحدث ضجة كبيرة بالبلاد خاصةً مع إلتقاط مقطع فيديو يوثق حالة الإنهيار التي انتابت إحدى الممرضات .
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