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"الصحة المصرية" تستعين بقوات الداخلية بعد واقعة "الحسينية"

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"الصحة المصرية" تستعين بقوات الداخلية بعد واقعة "الحسينية"

القاهرة (صدى):
اضطرت وزارة الصحة المصرية للإستعانة بفرق وزارة الداخلية لتأمين السيارات المحملة بأنانبيب الأكسجين لمرضى كورونا بالعنايات المركزة في مستشفيات جميع المحافظات .

وقالت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد أن كل سيارة أكسجين سيرافقها سيارة تأمين من الداخلية من إعداد تقارير كل 12 ساعة عن كمية الأكسجين بالعنايات المتوفرة وأوضاع المرضى .

جاء ذلك على خلفية اتهامات وزارة الصحة لجماعة الإخوان الإرهابية بالتسبب في نقص الإكسجين في المستشفيات .

وكانت محافظة الشرقية بمصر قد شهدت واقعة مؤلمة لوفاة 4 مرضى على الأقل في العناية المركزة بمستشفى الحسينية بسبب نقص الأكسجين ما أحدث ضجة كبيرة بالبلاد خاصةً مع إلتقاط مقطع فيديو يوثق حالة الإنهيار التي انتابت إحدى الممرضات .

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أحدث التعليقات

ابوبدر
اللي يسمعكم يقول رجعوا بدل غلاء المعيشة اللي حنا اولى فيه من الدفع لبرا هذا وهذا وعلى توافه. ليتهم ابقوا على الدعم طالما فيه فلوس زايدة تنصرف على الكورة والترفية.على ايش اجل رفع 15٪ ومنعوا بدل غلاء المعيشة. حسبي الله وكفى
ع. س. ع
مع السلامة
د محمد ماجد بخش
سحقا لكل ظلم ومقتا لكل ظالم ونصرا وعزة وسؤددا لكل مظلوم
د محمد ماجد بخش
يزول الظالم وإن بقي الظلم ويبقى فضل المظلوم هو الفاصل
د محمد ماجد بخش
تذكروا جيدا عبارة ثبات وحدة مجموع الذرات ودرجة الثبات الممثلة بوحدات الذرة الممثلة بمجموع وحدات العناصر الممثلة لدرجة ثقالة وحدة الذرة ودرجات تمثيل ثقل محيطها الممثل بوحدة العنصر الممثل

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