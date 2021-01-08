كوني العالمية تعلن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة كوني العالمية (KONE) عن توفر وظائف فنية وإدارية لحملة (الدبلوم، البكالوريوس) حديثي التخرج في كل من (جدة، الرياض).
وتضمنت الوظائف " فني صيانة – جدة، أخصائي مبيعات الخدمات – جدة، أخصائي سلامة – الرياض ".
وأوضحت الشركة أن هذه الوظائف مخصصة (للسعوديين) إمتثالاً لأنظمة وقوانين العمل الحالية، حيث أشترطت مهارات في التواصل باللغتين العربية والإنجليزية (مستوى متوسط فأعلى)، وأن يكون المتقدم مستعداً للتعلم والتدريب والتطوير الوظيفي.
للتقديم على وظيفة (فني صيانة) من هنــــــــــا .
– للتقديم على وظيفة (أخصائي مبيعات الخدمات) من هنـــــــــــــا .
– للتقديم على وظيفة (أخصائي سلامة) من هنـــــــــــــــــا .