الأعداد السابقة للصحيفة

"زين السعودية" تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 17 دقيقة
Views 1191
"زين السعودية" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة " زين السعودية " عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس من الرجال والنساء ، للعمل بمدينة الرياض .

الوظائف المطلوبة :

- مدير عمولات الشركاء ونقاط البيع : بكالوريوس أو ماجيستير " إدارة الأعمال " أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 5 سنوات ، ويمكن التقديم حتى 18 / فبراير / 2021 .

- ممثل مبيعات عبر الهاتف " وظائف متعددة " : الثانوية العامة أو الدبلوم " حديث التخرج " مع خبرة سنتين أو أقل ، ويمكن التقديم حتى يوم 21 / فبراير / 2021 .

- أخصائي تقارير الشركات : بكالوريوس إدارة أعمال أوما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات منها سنة على الأقل في نفس المجال ، ويمكن التقديم حتى يوم الخميس الموافق 21 / فبراير / 2021 .

وأكدت الشركة أن الوظائف خاصة بالمواطنين ، ويجب إجادة الإنجليزية " من مستوى متوسط فأعلى " ،وإجادة الحاسب الآلي خاصة الأوفيس .

ويمكن تعبئة الطلب عبر الرابط التالي من هنــــــــــــــــــــا .

Time واتساب

أحدث التعليقات

Dono
مساكين مقهورين من ابطال آسيا
Dono
مساكين مقهورين من ابطال آسيا
زعيم اااسيا
سامي الجابر اسطوره من طراز عالمي وانجازاته لايراها كارهيه حزب الجاليات مالهم فالارقام اهم شيء مجودهم خالي الانجازات هذي صناعة مدرج تخيل يثمل السعوديه مجودهم لا ثقافه ولا لغه ولانجازات
زعيم اااسيا
يمكن الي راح يعاني مخلفات اوراوا
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. جيده ..

أخر الأخبار

"زين السعودية" تعلن عن وظائف شاغرة
"زين السعودية" تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 17 دقيقة Views 1191
إيران: سنرفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 90٪
إيران: سنرفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 90٪
Time منذ 21 دقيقة Views 1161
تفاصيل المرحلة السادسة من رالي داكار 2021
تفاصيل المرحلة السادسة من رالي داكار 2021
Time منذ 26 دقيقة Views 1341
"الإختيار 2" يعرض أحداث "اعتصام رابعة"
"الإختيار 2" يعرض أحداث "اعتصام رابعة"
Time منذ 51 دقيقة Views 569
أسهل طريقة لتنظيف وتعقيم فلتر مكيف السيارة
أسهل طريقة لتنظيف وتعقيم فلتر مكيف السيارة
Time منذ 56 دقيقة Views 1320
عرض سيارة " ترامب" للبيع في مزاد علني
عرض سيارة " ترامب" للبيع في مزاد علني
Time منذ ساعة Views 1418
سر انفصال كيم كارديشيان عن كاني ويست
سر انفصال كيم كارديشيان عن كاني ويست
Time منذ ساعة Views 695
"العسيلي" يوجه رسالة لـ مهاجميه على تويتر: "إرهابيين"
"العسيلي" يوجه رسالة لـ مهاجميه على تويتر: "إرهابيين"
Time منذ ساعة Views 573
بيع نصف كيلو كرز بسعر خيالي
بيع نصف كيلو كرز بسعر خيالي
Time منذ ساعة Views 676
طريقة سهلة للتخلص من الغثيان أثناء ركوب السيارة
طريقة سهلة للتخلص من الغثيان أثناء ركوب السيارة
Time منذ ساعة Views 1456