"زين السعودية" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة " زين السعودية " عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس من الرجال والنساء ، للعمل بمدينة الرياض .
الوظائف المطلوبة :
- مدير عمولات الشركاء ونقاط البيع : بكالوريوس أو ماجيستير " إدارة الأعمال " أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 5 سنوات ، ويمكن التقديم حتى 18 / فبراير / 2021 .
- ممثل مبيعات عبر الهاتف " وظائف متعددة " : الثانوية العامة أو الدبلوم " حديث التخرج " مع خبرة سنتين أو أقل ، ويمكن التقديم حتى يوم 21 / فبراير / 2021 .
- أخصائي تقارير الشركات : بكالوريوس إدارة أعمال أوما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات منها سنة على الأقل في نفس المجال ، ويمكن التقديم حتى يوم الخميس الموافق 21 / فبراير / 2021 .
وأكدت الشركة أن الوظائف خاصة بالمواطنين ، ويجب إجادة الإنجليزية " من مستوى متوسط فأعلى " ،وإجادة الحاسب الآلي خاصة الأوفيس .
ويمكن تعبئة الطلب عبر الرابط التالي من هنــــــــــــــــــــا .