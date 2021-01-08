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تفاصيل المرحلة السادسة من رالي داكار 2021

Time منذ 26 دقيقة
Views 1341
تفاصيل المرحلة السادسة من رالي داكار 2021

نواف السالم (صدى):
أعلنت وزارة الرياضة، اليوم الجمعة، عن تفاصيل المرحلة السادسة، من رالي داكار السعودية 2021 والذي تستضيفه المملكة للعام الثاني على التوالي لمدة 13 يوماً خلال الفترة من 3 إلى 15 يناير الجاري،

وذكرت الوزارة أنه في المرحلة السادسة، يقطع المشاركون مسارًا رمليًا بأكمله في حائل بمسافة تبلغ 618 كيلومترا ومرحلة خاصة تبلغ 448 كيلومترا.

وأضافت أن في هذه المرحلة تختبر قدرات المتنافسين ومهاراتهم في القيادة، في مختلف الفئات التي يضمها السباق.

ويأتي ذلك قبل أن يتمتعوا بيومٍ واحد من الراحة في المدينة ذاتها "حائل"، ليتمكنوا فيه من فحص مركباتهم وإنجاز أعمال الصيانة، قبل العودة مجددا إلى منافسات الرالي الكبير.

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أحدث التعليقات

Dono
مساكين مقهورين من ابطال آسيا
Dono
مساكين مقهورين من ابطال آسيا
زعيم اااسيا
سامي الجابر اسطوره من طراز عالمي وانجازاته لايراها كارهيه حزب الجاليات مالهم فالارقام اهم شيء مجودهم خالي الانجازات هذي صناعة مدرج تخيل يثمل السعوديه مجودهم لا ثقافه ولا لغه ولانجازات
زعيم اااسيا
يمكن الي راح يعاني مخلفات اوراوا
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. جيده ..

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