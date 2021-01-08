إيران: سنرفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 90٪

وكالات (صدى):
هددت إيران مرة أخرى برفع نسبة تخصيب اليورانيوم، حيث طرحت اليوم نسبة لم تتحدث عنها سابقا.
وكرر المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، تهديده برفع نسبة تخصيب اليورانيوم الى 90٪ بعد تعليق التزاماتها بالاتفاق النووي.
وقال، أمس الخميس، "إيران باتت قادرة بسهولة على تخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى من 20٪ وقد تصل حتى إلى 90 ٪".
وأضاف أن " القانون الذي صادق عليه البرلمان سابقا نص على أن امكانية قيام منظمة الطاقة الذرية الايرانية بتخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى من 20٪ إن اقتضت الحاجة ".
وجاء ذلك في وقت يعتبر العديد من الخبراء أن التخصيب بنسبة 20٪ يمهد الطريق للقدرة التقنية للوصول إلى صنع قنبلة نورية، لكن المسؤولين الإيرانيين يقولون إن هدفهم ليس الحصول على سلاح نووي.