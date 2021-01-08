الأعداد السابقة للصحيفة

إيران: سنرفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 90٪

Time منذ ساعة
Views 1708
إيران: سنرفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 90٪

وكالات (صدى):
هددت إيران مرة أخرى برفع نسبة تخصيب اليورانيوم، حيث طرحت اليوم نسبة لم تتحدث عنها سابقا.

وكرر المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، تهديده برفع نسبة تخصيب اليورانيوم الى 90٪ بعد تعليق التزاماتها بالاتفاق النووي.

وقال، أمس الخميس، "إيران باتت قادرة بسهولة على تخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى من 20٪ وقد تصل حتى إلى 90 ٪".

وأضاف أن " القانون الذي صادق عليه البرلمان سابقا نص على أن امكانية قيام منظمة الطاقة الذرية الايرانية بتخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى من 20٪ إن اقتضت الحاجة ".

وجاء ذلك في وقت يعتبر العديد من الخبراء أن التخصيب بنسبة 20٪ يمهد الطريق للقدرة التقنية للوصول إلى صنع قنبلة نورية، لكن المسؤولين الإيرانيين يقولون إن هدفهم ليس الحصول على سلاح نووي.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابوبدر
اللي يسمعكم يقول رجعوا بدل غلاء المعيشة اللي حنا اولى فيه من الدفع لبرا هذا وهذا وعلى توافه. ليتهم ابقوا على الدعم طالما فيه فلوس زايدة تنصرف على الكورة والترفية.على ايش اجل رفع 15٪ ومنعوا بدل غلاء المعيشة. حسبي الله وكفى
ع. س. ع
مع السلامة
د محمد ماجد بخش
سحقا لكل ظلم ومقتا لكل ظالم ونصرا وعزة وسؤددا لكل مظلوم
د محمد ماجد بخش
يزول الظالم وإن بقي الظلم ويبقى فضل المظلوم هو الفاصل
د محمد ماجد بخش
تذكروا جيدا عبارة ثبات وحدة مجموع الذرات ودرجة الثبات الممثلة بوحدات الذرة الممثلة بمجموع وحدات العناصر الممثلة لدرجة ثقالة وحدة الذرة ودرجات تمثيل ثقل محيطها الممثل بوحدة العنصر الممثل

أخر الأخبار

شاب يلقي نفسه في النيل للهروب من الزواج!
شاب يلقي نفسه في النيل للهروب من الزواج!
Time منذ 23 دقيقة Views 361
6 شروط يجب توفرها قبل التبرع بالدم
6 شروط يجب توفرها قبل التبرع بالدم
Time منذ 28 دقيقة Views 1331
توفير 200 جهاز سونار لرعاية حمل الماشية
توفير 200 جهاز سونار لرعاية حمل الماشية
Time منذ 33 دقيقة Views 1384
رجل يقيم دعوى نشوز ضد زوجته: تنفق على صديقاتها 60 ألف شهريا
رجل يقيم دعوى نشوز ضد زوجته: تنفق على صديقاتها 60 ألف شهريا
Time منذ 38 دقيقة Views 534
هجوم على جامعة تابعة لـ "خامنئي" في أول ذكرى لمأساة الطائرة الأوكرانية
هجوم على جامعة تابعة لـ "خامنئي" في أول ذكرى لمأساة الطائرة الأوكرانية
Time منذ 43 دقيقة Views 1507
إستخدامات هامة للخل لتنظيف وتعقيم منزلك بسعر زهيد
إستخدامات هامة للخل لتنظيف وتعقيم منزلك بسعر زهيد
Time منذ 48 دقيقة Views 1354
بالفيديو.. هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على الرياض
بالفيديو.. هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على الرياض
Time منذ 52 دقيقة Views 1521
عدد مرات غسل الشعر المناسبة له في الشتاء
عدد مرات غسل الشعر المناسبة له في الشتاء
Time منذ ساعة Views 1439
"الصحة المصرية" تستعين بقوات الداخلية بعد واقعة "الحسينية"
"الصحة المصرية" تستعين بقوات الداخلية بعد واقعة "الحسينية"
Time منذ ساعة Views 2058
كوني العالمية تعلن وظائف شاغرة
كوني العالمية تعلن وظائف شاغرة
Time منذ ساعة Views 1583