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شركة BAE SYSTEMS توفر وظائف فنية وهندسية في الطائف

Time منذ 17 دقيقة
Views 1358
شركة BAE SYSTEMS توفر وظائف فنية وهندسية في الطائف

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية "BAE SYSTEMS" ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الطائف.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: فني أسلحة/ التايفون، مشرف ميكانيكي/ التايفون، فني ميكانيكي، مدير دعم الخدمات الأرضية.

وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 7 يناير 2021م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنا

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أحدث التعليقات

الريان
يبيعون اثاثهم في جميع اسواق الرياض
اللهو البرى
أكثرها شيوعا هي عوارض الزكام.. والضغط الا ان الضغط لاينفع فيه مهديات الصداع. فمن جرب مهديات الصداع ولم تنفع عليه بمراجعة المستشفى فورا
ابو عمار
افا وين العضلات
ابو عمار
فعلا لقمة العيش صعبه للمحتاج
الرياااا ن🥉
الله يرحم الملك خالد ويرحم الملك فهد ويجمعمنا وايهم جميعنا جناتا نعيم

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