شركة BAE SYSTEMS توفر وظائف فنية وهندسية في الطائف

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية "BAE SYSTEMS" ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الطائف.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: فني أسلحة/ التايفون، مشرف ميكانيكي/ التايفون، فني ميكانيكي، مدير دعم الخدمات الأرضية.
وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 7 يناير 2021م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنا