تسريبات تكشف مواصفات جوال شاومي المرتقب Redmi Note 10 Pro

وكالات (صدى):
كشفت تسريبات عن مواصفات هاتف جوال Redmi Note 10 Pro، القادم من شاومي الذي رصد ضمن قوائم هيئة الاتصالات الفيدرالية FCC، بعد ظهور الإصدار العادي من هاتف علامة ريدمي التجارية المرتقب Redmi Note 10، خلال الأسابيع الماضية على قوائم TENAA.
وسيدعم الجوال الذي يحمل الجهاز رقم طراز M2101K6G، شبكات الجيل الرابع 4G، كما سيقدم دعما لتقنية الواي فاي Wi-Fi بتردد مزدوج، بالإضافة إلى تقنية NFC، والبلوتوث، وسيتم تشغيل الجهاز بواسطة واجهة المستخدم MIUI 12.
ويعمل Redmi Note 10 Pro، بواسطة معالج ثماني النوأة من نوع Snapdragon 732G، وسيحتوي الهاتف على بطارية كبيرة بقوة 5050 مللى أمبير في الساعة فضلًا عن شاشة من نوع IPS LCD، بمعدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتزا في الثانية.
وأشارت التسريبات إلى أن الهاتف سيضم إعداد كاميرا خلفية رباعية بمستشعر رئيسي Samsung S5KGW2، بدقة 64 ميجابيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة، ومستشعر ماكرو وآخر لتصوير العمق.