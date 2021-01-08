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جمهورية القمر المتحدة تعرب عن ارتياحها لإعلان العلا

Time منذ ساعة
Views 1501
جمهورية القمر المتحدة تعرب عن ارتياحها لإعلان العلا

موروني (صدى):
أعربت جمهورية القمر المتحدة عن ارتياحها لما صدر عن القمّة الخليجيّة في "إعلان العلا" لتعزيز التضامن والتعاون الخليجي والعربي الذي تطمح إليه شعوب المنطقة.

ونوهت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالقمريين في الخارج في بيان لها اليوم بالمجهودات الريادية التي قامت بها دولة الكويت والدور البناء للولايات المتحدة الأمريكية بهذا الخصوص، سائلة الله تعالى أن تشكل هذه الخطوات جسرا للمّ الشمل ورأب الصدع وإعادة بناء الثقة المتبادلة لتجاوز الأزمات من أجل تعزيز الصف الخليجي ووحدة البيت العربي.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ,, يبوقون ويبيعون .. يقولها بكل وقاحه وعينه قويه بعد ..
ابو عمار
ههههههههههههههههههههه هذه مشكلتك
أبو كنان
رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان
abdul
شبيهان

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