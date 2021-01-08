أول تعليق من "فهد بن نافل" على حصول الهلال على شهادة الكفاءة المالية 

طلال الغامدي (صدى):
علق رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن سعد بن نافل، على حصول الهلال على شهادة الكفاءة المالية.
وقال رئيس الهلال:" نيل الهلال شهادة الكفاءة المالية نتيجة لوفائه بالتزاماته التعاقدية والمالية، هو تتويج لمسيرة عمل مضنية في فترة وجيزة منذ إقرار لائحة الكفاءة المالية للأندية الهادفة إلى تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المالية ".
وأضاف:" خالص الشكر لإخواني وأخواتي العاملين بالنادي على جهودهم ".
وكانت وزارة الرياضة أعلنت قرارتها بشأن أحقية حصول الأندية على شهادة الكفاءة المالية، وتشمل منح أندية الهلال والشباب والأهلي وضمك والفتح والعين والقادسيةو الفيصلي وأبها و التعاون، الرائد شهادة الكفاءة المالية.
وحرمت الوزارة أندية النصر والاتحاد والوحدة والاتفاق والباطن من الشهادة، وبالتالي يتم حرمانهم من تسجيل لاعبين جدد في الميركاتو الشتوي الحالي.