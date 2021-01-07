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بالفيديو.. «الشثري» يوضح حكم من تيمم وبدأ الصلاة ثم ظهر الماء

Time منذ ساعة
Views 1701
بالفيديو.. «الشثري» يوضح حكم من تيمم وبدأ الصلاة ثم ظهر الماء

عادل الحربي (صدى):
أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، أمس الخميس، حكم مَن تيمم وبدأ الصلاة ثم ظهر الماء.

وأجاب الشيخ سعد الشثري، في لقاء ببرنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، إن الإنسان إذا شاهد الماء أثناء صلاته التي تيمم لها يلزمه الوضوء لتلك الصلاة، لأن النبي ﷺ قال "الصعيد الطيب طهور المسلم ولو عشر سنين إذا لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته". 

وأشار إلى أن قوله ﷺ "إذا وجد الماء" لم يفرق بين كونه قد وجد الماء في أثناء الصلاة أو في غير وقت الصلاة، وأن ذلك يدل على لزوم الوضوء بمجرد حضور الماء.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
e.alofi
المطاعم والمقاهي يسونها من زمااااان طبعاً المعروفة بس العادية لا للأسف خطوة جميلة
e.alofi
😂
e.alofi
😂 عزالله دحدرنا 🤦🏻‍♂️ يالييييل من جدكم انا امنيتي بطرد كل الأجانب ووضع السعودي في خدمة بلده ترا السعودي يشتغل بس وفر له بيئة زينه واعطه قيمته
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
غلط يتركها له بارده مبرده والسارق شكله شمسان😊😂😂

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