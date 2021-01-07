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هطول أمطار على الرياض والليث

Time منذ 46 دقيقة
Views 1532
هطول أمطار على الرياض والليث

الرياض (صدى):
هطلت اليوم أمطار متوسطة على مدينة الرياض.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

كما هطول أمطار على الرياض والليثهطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وصواعق رعدية ممطرة على أجزاء متفرقة من محافظة الليث والمراكز التابعة لها من القرى والهجر، شملت مركز غميقة، وبني يزيد، والفحو، وصلاق، وحفار والديه ، وبريده، والشواق، والوسقة، وحفار، والسعدية، وجذم، وصوانة، والمدرج، وثريان، والمرتفعات الجبلية وبعض الهجر التابعة لها وأجزاء من طريق الدولي ( جدة ، الليث ، جازان) سالت على إثرها الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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أحدث التعليقات

دهان
ياتفاريس ٣٠ مليون اختذها وتطلب زيادة المدرب ذكي عارف انه فاشل وحط شرط جزائي يقتل جاب بطولة واخسرها غير مهم عندهم عارف انهم لان يصبرو على تخبطاته
كلام العقل
عيب والله بعض الألفاظ الكابتن سامي الجابر لاعب وطني ودولي مثله مثل أي لاعب سعودي لاكن القيمة التعليميه والثقافه والاحترام شي اخر من الآخرين والكابتن سامي علاقته بالجميع علاقة اخوه ومحبه وصداقه وهو أحد الكلفينن من قبل اتحاد الكورة الفيفا في مناسبات كبيرة اما من يتكلم عليه فيدل على عقليته والحقد الموجود بداخله . عاش الوطن ورفعة اسم الوطن مملكة الخير ⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽😍
مطرود القايله
عشان ياخذ الشهاده لازم ينق 127 مليون نق
مطرود القايله
كفو يا كبوها هذولي ما ينفع فيهم غير الجلد المركز 15 رائع مثل روعة رقم الثنيان
مطرود القايله
ال مغني شجاع بطل مخلص كشف اللاعبين يسهرون الى الفجر ويلبسون كمامات يحسبون ال مغني مهوب عارفهم

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