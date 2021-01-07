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الصحة: الحاصل على لقاح كورونا لا يكون معديا لهذا السبب

Time منذ ساعة
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الصحة: الحاصل على لقاح كورونا لا يكون معديا لهذا السبب

الرياض (صدى):
أكدت وزارة الصحة أن الحاصلون على لقاح كورونا لا يكونوا معديين، ونصحتهم بضرورة الاستمرار في الإجراءات الوقائية.

وقالت وزارة الصحة عبر حسابها الصحة 937 عبر موقع تويتر إن الشخص لا يكون معديًّا بعد تلقي اللقاح لعدم احتوائه على خلايا نشطة أوحية من الفيروس.

ودعت الأشخاص المطعمين الاستمرار في اتباع جميع الإرشادات لحماية أنفسهم والآخرين حتى تتوفر المعلومات حول مدى قدرة اللقاح على تقليل انتقال العدوى بين العامة ومدة استمرار الحماية.

وأكدت أن اللقاح يعتبر وسيلة آمنة وفعالة بالعمل مع دفاعات الجسم وتكوين مناعة ضد الإصابة بالفيروس ومنع المرض وتقليل نقل العدوى.

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أحدث التعليقات

دهان
ياتفاريس ٣٠ مليون اختذها وتطلب زيادة المدرب ذكي عارف انه فاشل وحط شرط جزائي يقتل جاب بطولة واخسرها غير مهم عندهم عارف انهم لان يصبرو على تخبطاته
كلام العقل
عيب والله بعض الألفاظ الكابتن سامي الجابر لاعب وطني ودولي مثله مثل أي لاعب سعودي لاكن القيمة التعليميه والثقافه والاحترام شي اخر من الآخرين والكابتن سامي علاقته بالجميع علاقة اخوه ومحبه وصداقه وهو أحد الكلفينن من قبل اتحاد الكورة الفيفا في مناسبات كبيرة اما من يتكلم عليه فيدل على عقليته والحقد الموجود بداخله . عاش الوطن ورفعة اسم الوطن مملكة الخير ⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽😍
مطرود القايله
عشان ياخذ الشهاده لازم ينق 127 مليون نق
مطرود القايله
كفو يا كبوها هذولي ما ينفع فيهم غير الجلد المركز 15 رائع مثل روعة رقم الثنيان
مطرود القايله
ال مغني شجاع بطل مخلص كشف اللاعبين يسهرون الى الفجر ويلبسون كمامات يحسبون ال مغني مهوب عارفهم

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