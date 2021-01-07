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واتساب يفرض أمرا جديدا على مستخدميه

Time منذ 19 دقيقة
Views 1454
واتساب يفرض أمرا جديدا على مستخدميه

وكالات (صدى):
بدأ واتساب طلب موافقة مستخدميه على شروط وسياسة الخصوصية الجديدة التي جرى تحديثها لهذا العام.

وتظهر رسالة هذه الأيام من واتس اب بمجرد فتح التطبيق عن تحديث الشروط وسياسة الخصوصية.

وقالت الشركة أنه في حال لم يجري الرد بالموافقة لن يستطيع المستخدم بعد يوم 8 فبراير المقبل، استخدام التطبيق.

وتنص الصورة التي تظهر للمستخدم عند فتحه التطبيق بـ: "تطبيق واتس اب يقوم بتحديث شروطه وسياسة خصوصيته".

وتتضمن التحديثات الرئيسية مزيدا من المعلومات بشأن خدمة واتس اب، وكيف يمكن للأعمال التجارية استخدام الخدمات المضافة على فيس بوك لتخزين وإداراة محادثات واتس اب الخاصة بهم.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو جابر
صحيح
ابو جابر
احسنت اخي
خالد صالح
انا اقول ابددددددن
خالد صالح
المشاريع
ممدوح باشا
لا لا لا

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