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شاهد.. هدية تذكارية من الهلال لرئيس "فيفا" 

Time منذ 24 دقيقة
Views 1476
شاهد.. هدية تذكارية من الهلال لرئيس "فيفا" 

ماجد محمد (صدى):
أهدى فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، قميص النادي إلى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا ".

وكان رئيس " فيفا " زار المملكة في إطار تطوير العلاقات المشتركة بين الجانبين نحو تحقيق مستقبل زاهر لرياضة كرة القدم وبحث سبل التعاون بين الجانبين بما يخدم هذه الرياضة الشعبية.

وجاءت الزيارة كتأكيد لدور المملكة الريادي على خارطة كرة القدم العالمية وامتداداً لدعم مسيرة الاتحاد الدولي نحو تحقيق الرؤى والأهداف المشتركة التي تخدم هذه اللعبة.

وأوضح "  إنفانتينو " خلال تصريحات تلفزيونية:"  زيارة كانت إيجابية لمقر الاتحاد السعودي للوقوف على مدى الاحترافية التي يتمتع بها عمل الاتحاد، وأعلم مدى عشق السعوديين لكرة القدم ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو جابر
صحيح
ابو جابر
احسنت اخي
خالد صالح
انا اقول ابددددددن
خالد صالح
المشاريع
ممدوح باشا
لا لا لا

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