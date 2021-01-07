شاهد.. رسالة " غوميز " لجماهير الهلال قبل مواجهة الباطن 

نواف السالم (صدى):
وجه المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز رسالة إلى جماهير نادي الهلال قبل مواجهة الباطن.
وقال " غوميز ":" شكرا لدعمكم جماهير الهلال، الأسد يحبكم "، حيث لاقت الرسالة بتفاعل لافت من قبل الهلاليين المحبين لمهاجم الهلال " غوميز ".
وكان " غوميز " نشر صورة له وهو يحمل العلم السعودي، مبديًا سعادته بتفاعل الجماهير معه، وعلق قائلًا:" شكرًا لكم على رسائلكم العديدة، الحقيقة أنكم لم تجعلوني أشعر بأنني غريب أبدًا، لطالما استقبلتموني بحرارة كوني أحدكم ".
وجاءت رسائل الجماهير إلى المهاجم الفرنسي بعدما أصبح الهداف التاريخي لأجانب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في جميع البطولات، عقب تسجيله لهدف أمام القادسية.