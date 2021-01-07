الكشف عن مصير السوري عمر خربين مع الهلال 

ماجد محمد (صدى):
اتفقت إدارة الهلال مع السوري عمر خربين على إجراء مخالصة تنهي على أثرها مسيرة اللاعب مع الفريق، ويدرس المهاجم عرضًا من نادي إماراتي.
ووفقا للمعلومات الواردة فإن إدارة نادي الهلال لا تنوي تقديم أي عرض للسوري عمر خربين، مهاجم الفريق، لإبقائه في صفوفه بعد أن دخل الفترة الحرة التي تتيح له الانتقال دون العودة لناديه.
ورأى الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو عدم حاجة الفريق لتمديد عقده، فيما تنتظر إدارة الهلال وصول عروض لشراء المدة المتبقية من عقد اللاعب، أو التوصُّل إلى اتفاق معه على إنهاء عقده بالتراضي، ومنحه المخالصة بعد دراسة الموضوع.