شاهد.. لحظة إتلاف رؤوس صاروخية وألغام زرعها ‎الحوثيين في الحديدة 

فهمي محمد (صدى):
أظهر مقطع فيديو، لحظة إتلاف رؤوس صاروخية وألغام زرعها الحوثيين في مناطق مأهولة جنوب محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غربي اليمن.
وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي في اليمن بقيادة المملكة أعلنت اعتراض وتدمير زورقين مفخخين مسيرين أطلقتهما جماعة " أنصار الله " الحوثية من محافظة الحديدة.
وأشار بيان صدر عن التحالف، إلى أن " قوات التحالف العربي قامت باعتراض وتدمير زورقين مفخخين أطلقهما الحوثيون من مدينة الحديدة اليمنية باتجاه السواحل السعودية ".
وأكدت، أن " القوات البحرية للتحالف دمرت الزورقين في عرض البحر الأحمر قبل وصولهما إلى الساحل ".