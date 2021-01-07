الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. لحظة إتلاف رؤوس صاروخية وألغام زرعها ‎الحوثيين في الحديدة 

Time منذ ساعة
Views 1572
شاهد.. لحظة إتلاف رؤوس صاروخية وألغام زرعها ‎الحوثيين في الحديدة 

فهمي محمد (صدى):
أظهر مقطع فيديو، لحظة إتلاف رؤوس صاروخية وألغام زرعها ‎الحوثيين في مناطق مأهولة جنوب محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غربي ‎اليمن.

وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي في اليمن بقيادة المملكة أعلنت اعتراض وتدمير زورقين مفخخين مسيرين أطلقتهما جماعة " أنصار الله " الحوثية من محافظة الحديدة.

وأشار بيان صدر عن التحالف، إلى أن " قوات التحالف العربي قامت باعتراض وتدمير زورقين مفخخين أطلقهما الحوثيون من مدينة الحديدة اليمنية باتجاه السواحل السعودية ".

وأكدت، أن " القوات البحرية للتحالف دمرت الزورقين في عرض البحر الأحمر قبل وصولهما إلى الساحل ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو جابر
صحيح
ابو جابر
احسنت اخي
خالد صالح
انا اقول ابددددددن
خالد صالح
المشاريع
ممدوح باشا
لا لا لا

أخر الأخبار

بالصور.. شبيهة حلال الترك تثير ضجة واسعة
بالصور.. شبيهة حلال الترك تثير ضجة واسعة
Time منذ 28 ثانية Views 13
أول تعليق من "فهد بن نافل" على حصول الهلال على شهادة الكفاءة المالية 
أول تعليق من "فهد بن نافل" على حصول الهلال على شهادة الكفاءة المالية 
Time منذ 7 دقائق Views 1315
لحظة سقوط عناصر من تنظيم داعش في كمين لقوات عراقية
لحظة سقوط عناصر من تنظيم داعش في كمين لقوات عراقية
Time منذ 13 دقيقة Views 1304
واتساب يفرض أمرا جديدا على مستخدميه
واتساب يفرض أمرا جديدا على مستخدميه
Time منذ 19 دقيقة Views 1445
شاهد.. هدية تذكارية من الهلال لرئيس "فيفا" 
شاهد.. هدية تذكارية من الهلال لرئيس "فيفا" 
Time منذ 23 دقيقة Views 1467
رسالة هامة من تركي العجمة لكل شخص ترشح لمنصب رياضي
رسالة هامة من تركي العجمة لكل شخص ترشح لمنصب رياضي
Time منذ 33 دقيقة Views 232
فيصل الجفن : الايجابية في الكفاءة المالية هو عدم وجود أي استثناءات
فيصل الجفن : الايجابية في الكفاءة المالية هو عدم وجود أي استثناءات
Time منذ 34 دقيقة Views 234
رئيس لجنة الاحتراف : لم يحصل أي استثناء من الأندية
رئيس لجنة الاحتراف : لم يحصل أي استثناء من الأندية
Time منذ 36 دقيقة Views 223
حبس الفاشينستا جمال النجادة 3 أشهر
حبس الفاشينستا جمال النجادة 3 أشهر
Time منذ 40 دقيقة Views 351
شاهد.. رسالة " غوميز " لجماهير الهلال قبل مواجهة الباطن 
شاهد.. رسالة " غوميز " لجماهير الهلال قبل مواجهة الباطن 
Time منذ 49 دقيقة Views 1701