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الصحة العالمية تكشف مفاجأة من العيار الثقيل عن كورونا المتحور 

Time منذ ساعة
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الصحة العالمية تكشف مفاجأة من العيار الثقيل عن كورونا المتحور 

الرياض (صدى):
كشف رئيس فرع منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانس كلوجه، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن السلالة الجديدة من فيروس كورونا المتحور.

وأضاف " كلوجه "، أن السلالة الجديدة من كورونا التي ظهرت في بريطانيا، لا تزيد على ما يبدو حدة الأعراض، لكنها تثير قلق قطاع الخدمات الصحية، والمنطقة (أوروبا) تشهد نقطة تحول في مسار الجائحة، وفقا للزميلة " العربية ".

وكان رئيس فرع المنظمة، أوضح، أنه مع زيادة القدرة على الانتشار، وبنفس الحدة، تدق السلالة الجديدة، ناقوس الخطر. بدون زيادة التحكم لإبطاء تفشيها، سيتزايد التأثير على المرافق الصحية المرهقة والمضغوطة بالفعل.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو جابر
صحيح
ابو جابر
احسنت اخي
خالد صالح
انا اقول ابددددددن
خالد صالح
المشاريع
ممدوح باشا
لا لا لا

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