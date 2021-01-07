بالفيديو.. كبوها يُفاجئ النصر بالجهة المنوط بها الحكم في قضية بدل التدريب 

نواف السالم (صدى):
قال عبدالله كبوها رئيس لجنة الكفاءة المالية باتحاد القدم، إن الأندية لديها معلومات كافة عن هذا المشروع منذ تدشينه في 18 نوفمبر.
وأوضح " كبوها " خلال تصريحات تلفزيونية:" قضية بدل التدريب يجب أن يتوجه فيها النصر إلى غرفة فض المنازعات للحكم فيها ".
ولفت" كبوها ":" رفضنا طلب نادي النصر بتأجيل موعد إعلان شهادة الكفاءة المالية "، موضحا أن التزامات نادي النصر كانت 121 مليون ريال، وبعد عمل اللجنة أصبحت 76 مليون.
وتابع :" التزامات نادي الاتحاد كانت 67 مليون ريال، وبعد عمل اللجنة أصبحت 52 مليون ".