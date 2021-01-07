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بالفيديو.. كبوها يُفاجئ النصر بالجهة المنوط بها الحكم في قضية بدل التدريب 

Time منذ 20 دقيقة
Views 1555
بالفيديو.. كبوها يُفاجئ النصر بالجهة المنوط بها الحكم في قضية بدل التدريب 

نواف السالم (صدى):
قال عبدالله كبوها رئيس لجنة الكفاءة المالية باتحاد القدم، إن  الأندية لديها معلومات كافة عن هذا المشروع منذ تدشينه في 18 نوفمبر.

وأوضح " كبوها " خلال تصريحات تلفزيونية:" قضية بدل التدريب يجب أن يتوجه فيها ‎النصر إلى غرفة فض المنازعات للحكم فيها ".

 

‏ولفت" كبوها ":" رفضنا طلب نادي النصر بتأجيل موعد إعلان شهادة الكفاءة المالية "،  موضحا أن التزامات نادي النصر كانت 121 مليون ريال، وبعد عمل اللجنة أصبحت 76 مليون.

‏وتابع :" التزامات نادي الاتحاد كانت 67 مليون ريال، وبعد عمل اللجنة أصبحت 52 مليون ".

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أحدث التعليقات

أبوخالد.أبها.
مثل هذه الأخطاء الكبيره .. والتي تتسبب في إشغال رجال الأمن وخصوصا حينما يكون في السيارة عائلة .. وتعطيل الحقوق .. وغير ذلك من التبعات .. هي من يستحق أن يعطى مخالفة وأن توقع على المتسبب في ذلك الجزاء والذي هو السائق المفرط .. أما من يحافظ على النظام .. الواجب عدم زيادة العبء عليه بأمور لافائدة منها مثل لبس الحزام في داخل شوارع المدينة والتي سرعتها محددة .. ومزدحمة بالسيارات .. ولامجال للسرعة فيها .. فما هو الداعي للبس الحزام طالما الوضع كذلك .. حينما تكون السرعة مرتفعة وذلك خارج المدن فالأمر يتطلب لبس الحزام .. الأمل في إعادة النظر في لبس الحزام داخل المدن والإكتفاء بلبسه خارج المدينة حينما تكون السرعة عالية .
بوفهد
سبحان مغير الاحوال
ابو محمد 😎 ✍️
يسمونه ، تصادم الكباار ..
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