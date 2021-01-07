ليفربول يواجه أزمة في التفاوض مع فينالدوم

وكالات (صدى):
أوضحت تقارير صحفية، اليوم الخميس، الشروط التي وضعها الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب وسط ليفربول، خلال الفترة الحالية، من أجل تجديد عقده مع الريدز.
وقالت شبكة "سكاي سبورت" الإنجليزية، أن إدارة ليفربول حرصت على تقديم عرضًا قويًا من أجل بقاء اللاعب داخل الفريق، بعدما أعرب نادي برشلونة عن رغبته بضم اللاعب في الصيف المقبل مجانً، مبينا أن اللاعب لم يوقع على العقد، مشيرًا إلى وجود أزمة في المفاوضات بين الطرفين.
وأشارت مصادر إلى أن سبب امتناع فينالدوم عن التجديد لليفربول حتى الآن، رغبته في الشعور بمدى قيمته داخل الفريق من خلال منحه المقابل المالي الذي يبرهن على ذلك، مضيفا أن الهولندي لم يوافق على العرض المقدم، ولم يرض طموحات اللاعب الذي يحرص على البقاء في آنفيلد، لكن بشروط مالية لائقة.
ومن المقرر أن ينتهي عقد فينالدوم، في صيف يونيو 2021، واعتبارًا من أول يناير الجاري أصبح اللاعب حرًا ويحق له التفاوض مع أى نادٍ آخر دون الرجوع لإدارة ليفربول.