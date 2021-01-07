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رسالة قوية من " فيتوريا " للنصر:" ما زلت في الرياض منتظرًا القرار "

Time منذ ساعة
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رسالة قوية من " فيتوريا " للنصر:" ما زلت في الرياض منتظرًا القرار "

ماجد محمد (صدى):
قال البرتغالي روي فيتوريا مدرب فريق النصر، إنه ما يزال في الرياض حتى الآن، في انتظار عدد من القرارات.

 

وأضاف " فيتوريا ":" كنت هنا قبل عامين، وقعت حينها للنصر، عشنا أياماً جميلة، وحققنا معاً بطولتين، الآن ما زلت في الرياض منتظراً بعض القرارات ".

وحظيت رسالة فيتوريا التي أرفق معها صورتين، برواج بين متابعيه الذين غلب عليهم مشجعي فريق النصر، وردود فعل واسعة بعد نهاية علاقتة بالنادي الأصفر قبل أيام.

وكانت إدارة النصر أقالت روي فيتوريا بعد سلسلة تعثرات مفاجئة مطلع الموسم الجاري، حيث اُقيل وهو في المركز الـ15 بين الأندية الـ16، ليخلفه الكرواتي ألين هورفات مؤقتاً، حيث حقق النصر انتصاراً برفقته في أول مباراة أمام الفيصلي

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أحدث التعليقات

ابو بدر
المقصد < هو عندما يحصل إصابة او عجز يكون يكون على رأس العمل يعني مثلا إنسان تعرض لحادث وعاجز عن العمل وفصل من العمل قبلها بشهرين او شهر او اسبوع لن يقبل منه مؤسسه العمل ولن يصرف له معاش تقاعدي. مافي إلى الضمان او التاهيل الشامل يصرف له معاش.
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
زعيم اااسيا
وللمعلوميه النصر اول فريق مطرود من الملعب والمكتب
ابو محمد 😎 ✍️
المصارحه حلوه ،،، ماذا عنكي ..؟؟؟
خلاقين متسبب ابالخلاقين
جمهوريت الموز كانت تقف جبهه وحده مخلقه مناظله

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