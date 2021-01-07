شاهد.. طفل كويتي يُبكي الجميع بمحادثة مؤثرة على قبر الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد 

خالد الظفيري (صدى):
أظهر مقطع فيديو، طفل كويتي يجلس على أعتاب قبر الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح- رحمه الله-، مما أبكى متداوليه بسبب محادثته المؤثرة.
وقال الطفل الكويتي في الفيديو المتداول خلال حديثه للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد:" السلام عليكم يا بيا، أبشرك، انزاحت الغمة عن إخوانا في الخليج وهذا كله بفضل الله تعالي وبسعيك وبجهدك الله يرحمك يا بيا والله يديم المحبة بين شعب الخليج ".
وانهالت تعليقات الكويتيين على المقطع المتداول لمحادثة الطفل الكويتي على قبر الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد- رحمه الله-، حيث انتشر الفيديو على نطاق واسع.
وكانت المملكة وافقت على فتح الأجواء والحدود مع قطر، وجاء ذلك بعد تصريح وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر الصباح، بشأن الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة وقطر.
يذكر أن وزير الخارجية الكويتي، أكد أن فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء اليوم، موضحا أنه تم الاتفاق على معالجة كافة المواضيع ذات الصلة، مضيفا:" الشيخ نواف أجرى اتصالين بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله - وأمير قطر ".