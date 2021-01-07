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الزعاق يوضح سبب نمو النخيل في موسم المربعانية

Time منذ ساعة
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الزعاق يوضح سبب نمو النخيل في موسم المربعانية

علي القحطاني (صدى):
أوضح الباحث الفلكي الدكتور خالد الزعاق، سبب نمو النخيل في موسم المربعانية.

 

وقال الزعاق : "المواسم تنقسم إلى قسمين مواسم امتزاجية

وعناصرها لاتتغير مثل موسمي الجوزة والمرزم، ومواسم انفصالية هي التي تتغير فيها السلوك الزراعي والحشري والعناصر المناخية، مثل موسم المربعانية".

وأضاف أن موسم المربعانية يعتبر حد فاصل بين السلوك الزراعي والحشري والعناصر المناخية،لافتا إلى أن شدة البرد تجعل الحمضيات تنضج"

وأكد أنه اذا تغيرت عناصر المربعانية فإن المنظومة الزراعية تتغير، ففي بعض الأحيان تكون دافئة فينمو النخل ، بسبب تغير عناصر المربعانية وحركة الرياح العالية والرطوبة.

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أحدث التعليقات

ابو بدر
المقصد < هو عندما يحصل إصابة او عجز يكون يكون على رأس العمل يعني مثلا إنسان تعرض لحادث وعاجز عن العمل وفصل من العمل قبلها بشهرين او شهر او اسبوع لن يقبل منه مؤسسه العمل ولن يصرف له معاش تقاعدي. مافي إلى الضمان او التاهيل الشامل يصرف له معاش.
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
زعيم اااسيا
وللمعلوميه النصر اول فريق مطرود من الملعب والمكتب
ابو محمد 😎 ✍️
المصارحه حلوه ،،، ماذا عنكي ..؟؟؟
خلاقين متسبب ابالخلاقين
جمهوريت الموز كانت تقف جبهه وحده مخلقه مناظله

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