شاهد.. ضبط مصنعين للخمور في الرياض يديرهما 5 وافدين 

الرياض (صدى):
تمكنت الجهة المختصة في شرطة الرياض، من القبض على 5 وافدين، 3 هنود وإثيوبيَين يديرون مصنعين لإنتاج الخمور بداخل شقتين سكنيتين في حي منفوحة وحي اليرموك.
وعثر بالمصنع على 39 برميلًا وعدد 5 قوارير في المصنعين معبّأة بالخمور، كما تم ضبط أدوات التصنيع المحلية، حيث تم القبض على المتهمين جميعًا؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية.
وكانت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض، ضبطت مصنع للخمور بحي غبيرة.
وعثرت الجهات الأمنية بالرياض، بداخل المصنع على عدد 17 برميلا مملوءة بمادة الخمر المصنع وأدوات تصنيعه.
وأوضحت أن مصنع الخمور يديره 3 مواطنين، تم القبض عليهم وإيقافهم تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية ضدهم.