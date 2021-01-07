انقلاب مروع لمركبة في الرياض يصيب عدد من الأشخاص 

الرياض (صدى):
انقلبت مركبة على طريق الأمير فيصل بن بندر باتجاه الجنوب تقاطعًا مع نهاية شارع ظلم في الرياض.
وأسفر الحادث المروع للمركبة عن وجود إصابات، وتم إسعافهم، مع تواجد متطوعين لتنبيه قائدي المركبات.
وكان مقطع فيديو وثق حادث مروع لسيارة تطير في الهواء 20 مترًا برالي داكار وتنقلب على رأسها حتى تحطمت تماما.
وتبين أن المركبة التي تحطمت يملكها السائق الهولندي موريك فان دين هوفيل، خلال مشاركته في المرحلة الثالثة من فعاليات سباق رالي " داكار – 2021 " المقامة في المملكة.
ومن جانبه، أوضح قائد المركبة المتحطمة:" لحسن الحظ، لم يصب أحد منا نحن الثلاثة بأذى، لكن داكار انتهى بالنسبة لنا، الشاحنة تحطمت تماما. في بداية المرحلة، رأينا مارتن فان دن برينك أمامنا وتبعناه ".