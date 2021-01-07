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انقلاب مروع لمركبة في الرياض يصيب عدد من الأشخاص 

Time منذ 45 دقيقة
Views 1695
انقلاب مروع لمركبة في الرياض يصيب عدد من الأشخاص 

الرياض (صدى):
انقلبت مركبة على طريق الأمير فيصل بن بندر باتجاه الجنوب تقاطعًا مع نهاية شارع ظلم في الرياض.

وأسفر الحادث المروع للمركبة عن وجود إصابات، وتم إسعافهم، مع تواجد متطوعين لتنبيه قائدي المركبات.

وكان مقطع فيديو وثق حادث مروع لسيارة تطير في الهواء 20 مترًا برالي داكار وتنقلب على رأسها حتى تحطمت تماما.

وتبين أن المركبة التي تحطمت يملكها السائق الهولندي موريك فان دين هوفيل، خلال مشاركته في المرحلة الثالثة من فعاليات سباق رالي " داكار – 2021 " المقامة في المملكة.

ومن جانبه، أوضح  قائد المركبة المتحطمة:" لحسن الحظ، لم يصب أحد منا نحن الثلاثة بأذى، لكن داكار انتهى بالنسبة لنا، الشاحنة تحطمت تماما. في بداية المرحلة، رأينا مارتن فان دن برينك أمامنا وتبعناه ".

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
ضرورة أخذ مرضى الضغط الدواء كل أيام
نمر شمالي
هههههههه ٣٠ مليوووون ليش احد قاله انه نيمار او ميسي او بوقبا احمد ربك على اللي انت فيه من نعمه وبلاش طمع
سلوم النصراوي
ال مغني أنا شفته أمس لابس طاقية 😂😂 وش علاقته بلعيبة النصر 😂
زعيم قارة آسيا
لأنه بعض الانديه يتأخرون بمستحقات لاعبينهم..... الهلال فقط هو اللي يسدد مستحقات اللاعبين وان تأخروا براتب اللاعبين شهر أو شهرين فقط .
زعيم قارة آسيا
إذا سلمان الفرج سينتقل لنادي آخر الله يوفقه بس هذا وجهي اذا استلم راتبه شهرياً.... إن شاء الله حمد العبدان اللاعب الشاب سيعوضه .

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