كابيلو يكشف عن أسوأ مباراة للبرتغالي رونالدو مع يوفنتوس

وكالات (صدى):
علق المدرب المخضرم فابيو كابيلو، على أداء البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مباراة فريقه يوفنتوس ضد ميلان، على الرغم من فوز اليوفي بثلاثية.
وأضاف " كابيلو ":" ربما كانت أسوأ مباراة له في يوفنتوس، اليوفي فاز بدونه ".
وكان كريستيانو رونالدو شارك طوال مباراة يوفنتوس ضد ميلان، إلا أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع، حيث لم يكن له أي تأثير، ما عرضه لانتقادات قوية.
يذكر أن جوزيبي بيرجومي، أسطورة الإنتر السابق، قال في تصريحات سابقة:" عندما تكون وتيرة المباراة عالية، فإن كريستيانو يعاني كما فعل ضد أتالانتا ".