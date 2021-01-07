بالصور.. الهلال يُنهي تحضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة الباطن 

نواف السالم (صدى):
أنهى فريق نادي الهلال تحضيراته الميدانية، استعدادًا لمواجهة الباطن غدًا.
وغلب الجانب الفني علي الحصة التدريبية التي احتضنها الملعب الرئيسي بمقر النادي، فيما عمد الجهاز الفني بقيادة " رازفان لوشيسكو " إلى تطبيق عدد الجمل الفنية.
وخاض اللاعبون مناورة على كامل مساحة الملعب تخللها تطبيقات تكتيكية متنوعة، فيما منعت الإنفلونزا قائد الفريق " سلمان الفرج "، من المشاركة في مرانه اليوم، حيث سيغيب بسببها عن المشاركة في لقاء الغد.
وتغادر بعثة الفريق مساء اليوم إلى حفر الباطن، تأهبا لخوض مواجهة الغد.