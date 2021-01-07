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بالفيديو.. الخطوات الواجب اتباعها لإصدار الجواز الصحي

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. الخطوات الواجب اتباعها لإصدار الجواز الصحي

الرياض (صدى):
أوضحت الصحة المقصود بخدمة الجواز الصحي والخطوات الواجب اتابعها لإصدار الجواز الصحي.

وقالت الصحة أن الخدمة تبين للمستفيد أن يستعرض بياناته الخاصة باللقاح وتاريخ أخذ اللقاح وتغير حالة المتلقي إلى محصن، وهذا يدل أنه أخذ الجرعة الثانية.

وقالت الصحة أنه يمكن للشخص استعراض جوازه الصحي من خلال الدخول على تطبيق توكلنا ثم اختيار أيقونة االجواز الصحي من القائمة الرئيسية، وبعدها يظهر الجواز الصحي.

وأشار التطبيق إلى أن الجواز الصحي لا يعني عدم أخذ التدابير الوقائية من لبس الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وبقية الإجراءات المعلن عنها سابقاً من قبل الجهات المختصة.

 

وكان وزير الصحة د. توفيق الربيعة ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، قد شهدا اليوم الخميس إطلاق خدمة “الجواز الصحي” عبر تطبيق توكلنا، والتي تهدف إلى التأكد من أن الشخص قد أكمل جميع الجرعات الخاصة بلقاح فيروس كورونا (كوفيد-١٩)وأصبح محصّناً ضد الفيروس -بإذن الله-.

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
ضرورة أخذ مرضى الضغط الدواء كل أيام
نمر شمالي
هههههههه ٣٠ مليوووون ليش احد قاله انه نيمار او ميسي او بوقبا احمد ربك على اللي انت فيه من نعمه وبلاش طمع
سلوم النصراوي
ال مغني أنا شفته أمس لابس طاقية 😂😂 وش علاقته بلعيبة النصر 😂
زعيم قارة آسيا
لأنه بعض الانديه يتأخرون بمستحقات لاعبينهم..... الهلال فقط هو اللي يسدد مستحقات اللاعبين وان تأخروا براتب اللاعبين شهر أو شهرين فقط .
زعيم قارة آسيا
إذا سلمان الفرج سينتقل لنادي آخر الله يوفقه بس هذا وجهي اذا استلم راتبه شهرياً.... إن شاء الله حمد العبدان اللاعب الشاب سيعوضه .

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