أبها يتغلب على الفيصلي بهدف نظيف 

ماجد محمد (صدى):
انتزع فريق نادي أبها فوزا ثمينا من نظيره الفيصلي، بهدف نظيف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأحرز الهدف الأول لنادي أبها اللاعب كريم العواضي في الدقيقة 85 من عمر المباراة، ويأتي ذلك بعدما انتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي للفريقين.
وبدأت مباراة أبها والفيصلي المقامة على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف مبكر، ولكن لم ينجحا، في ظل تألق الدفاع، ليُخيم التعادل السلبي على الشوط الأول.