" الجفن " يفتح النار على عبدالإله مؤمنة ويطالبه بالرحيل عن الأهلي إثر فضيحة إدارية 

طلال الغامدي (صدى):
فتح الناقد الرياضي، فيصل الجفن، النار على رئيس الأهلي عبدالإله مؤمنة، بسبب إقالة مترجم الفريق مشاري الغامدي بعد تعرضه لحادث مروع.
وقال " الجفن ":" عبدالاله مؤمنة، ما قمت به من إلغاء عقد المترجم السعودي و هو في المستشفى يعتبر فضيحة إدارية ".
وأضاف:" أسمح لي القول بأنك قمت بعمل لا يعمله صغير العمر و الخبرة ، حتى تصلح ذلك، أعد المترجم و أنت أرحل لأنك أستقويت على الضعيف و تركت المشكلة الأصل ".
وكان مشاري الغامدي مترجم فريق الأهلي، قال إن إدارة النادي لم تتواصل معه بشأن تخفيض راتبه، ولم تتصل للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لحادث مروري، مبينا أنه تفاجأ بإنهاء عقده مع الفريق.
وأوضح " الغامدي ":" الإدارة الأهلاوية لم تتواصل معي لا للاطمئنان على صحتي، ولا ومن أجل تخفيض راتبي، فقط وصلني خطاب إنهاء عقد دون ذكر السبب ".
وكان مترجم الأهلي، تعرض لحادث مروري قبل المواجهة التي خسرها الفريق الغربي 3-0 أمام التعاون، ضمن مباريات الجولة 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وشهد النادي الأهلي، عاصفة من الإقالات بعد الخسارة الثقيلة من التعاون، والتفريط في انتزاع صدارة الترتيب من الهلال، إذ أقالت الإدارة مازن بهكلي مساعد الصربي فلادان ميليوفيتش مدرب الفريق، واستغنت عن خدمات محمد الحارثي المشرف العام على الفئات السنية في النادي، إضافة إلى التونسي سليم الأبرق مدرب اللياقة.