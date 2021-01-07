رئيس فيفا: ما رأيته في المملكة مثير للدهشة وعلى العالم بأسره أن يأتوا لمشاهدته " فيديو " 

ماجد محمد (صدى):
قال السويسرى جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا ":" ما رأيته هنا مثير للدهشة، وعلى العالم بأسره أن يأتوا إلى المملكة لمشاهدته "
وأوضح " إنفانتينو ":" التطور الكبير الذي تم خلال العامين الماضيين لا يُصدق "، مبينا:" كرة القدم والرياضة السعودية في أيد أمينة ".
وكان السويسرى إنفانتينو، التقى بحكام النخبة السعوديين، وسط حضور مانويل نافارو، مدير دائرة التحكيم، حيث اطلع على خطة تطوير الحكم السعودى بشكل مفصل.
يذكر أن الأمير عبدالعزيز بن تركى الفيصل، وزير الرياضة، استقبل رئيس فيفا، وقام ياسر المسحل، رئيس الاتحاد، باصطحاب الثنائى في جولة داخل متحف إنجازات الكرة السعودية في مقر الاتحاد.