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محاكمة مهاجم ريال مدريد في قضية ابتزاز جنسي

Time منذ ساعة
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محاكمة مهاجم ريال مدريد في قضية ابتزاز جنسي

وكالات (صدى):
أوضح ممثلو الادعاء الفرنسي أن كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، مطلوب للمحاكمة بتهمة محاولة ابتزاز ماتيو فالبوينا، زميله السابق في منتخب فرنسا.

وأوضحت إذاعة فرنسا 24 أن بنزيما، البالغ من العمر 33 عامًا، متهم بدفع أموال لأفراد لابتزاز فالبوينا من خلال التهديد بنشر فيديو جنسي على الملأ.

وتعود الاحداث إلى ديسمبر 2015، عندما تلقى فالبوينا اتصالًا من مجهولين لطلب أموال بسبب امتلاكهم مقطع فيديو غير أخلاقي له، وتسببت القضية في حرمان بنزيما من ارتداء قميص المنتخب الفرنسي حتى الآن، حيث تم استبعاده من قائمة فرنسا لأمم أوروبا 2016، وكأس العالم 2018.

كما دخل في جدال مع رئيس الاتحاد الفرنسي بسبب إمكانية عودته للمنتخب مجددًا.

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د محمد ماجد بخش
لاي مجموع كتلة ثبات : معامل ثقل ومعامل فراغ ومعامل مغناطيسي نسبي موحد
د محمد ماجد بخش
علم الكنز أو الكموم او الكم او الكوم هو الثقل الفراغي المحوري المكافيء النسبي المغناطيسي
د محمد ماجد بخش
الفكر العربي السعودي الأصيل انتصر عالميا وتأريخيا للكومية المثيرة والمفيدة والمعقدة وغير المفهومة سابقا بفضل الله ثم بجهود ملوك الخير ومسيرة البلاد التعليمية الحرة الراسخة
د محمد ماجد بخش
ثلاث قياسات للكتلة هم الثقل والفراغ العدديين والدرجة الموحدة المغناطيسية وتصنيف العناصر قائم على الكتلة الفراغية كذلك ارتباط العناصر الثقالي قائم على درجة التصنيف الممثلة لدرجات الثبات والاختلاف النسبي لوحدة المغناطيسية القياسية الفراغية لوحدة مجموع وحدات الثقالة المحورية العددية بدلالة الثقل أو الفراغ الممثلين المحددين عدديا وتصاعديا لكل ذرة عنصر أو نظير
عبدالله
الفن والإعلام اصبح لديهم جرائه غير عاديهلاقتحام خصوصيات الغير

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