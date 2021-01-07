محاكمة مهاجم ريال مدريد في قضية ابتزاز جنسي

وكالات (صدى):
أوضح ممثلو الادعاء الفرنسي أن كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، مطلوب للمحاكمة بتهمة محاولة ابتزاز ماتيو فالبوينا، زميله السابق في منتخب فرنسا.
وأوضحت إذاعة فرنسا 24 أن بنزيما، البالغ من العمر 33 عامًا، متهم بدفع أموال لأفراد لابتزاز فالبوينا من خلال التهديد بنشر فيديو جنسي على الملأ.
وتعود الاحداث إلى ديسمبر 2015، عندما تلقى فالبوينا اتصالًا من مجهولين لطلب أموال بسبب امتلاكهم مقطع فيديو غير أخلاقي له، وتسببت القضية في حرمان بنزيما من ارتداء قميص المنتخب الفرنسي حتى الآن، حيث تم استبعاده من قائمة فرنسا لأمم أوروبا 2016، وكأس العالم 2018.
كما دخل في جدال مع رئيس الاتحاد الفرنسي بسبب إمكانية عودته للمنتخب مجددًا.