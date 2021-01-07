الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. متحدث الصحة يوجه رسالة شديدة اللهجة لناقلي الشائعات ويؤكد:" الشعور مؤلم جدًا "

Time منذ 10 دقائق
Views 1253
بالفيديو.. متحدث الصحة يوجه رسالة شديدة اللهجة لناقلي الشائعات ويؤكد:" الشعور مؤلم جدًا "

الرياض (صدى):
وجه متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، رسالة شديدة اللهجة لناقلي الشائعات بشأن لقاح كورونا.

وقال " العبدالعالي ":" المعلومات غير العلمية لا تمت للحقيقة بصلة ولذا نحذر من نقلها "، موضحا:"  الشعور مؤلم جدا لو قام الإنسان بنقل هذه المعلومة إلى شخص آخر أدت لشكه وتراجعه وتردده في الحصول على اللقاح ومن ثم لم يحصل عليه وتعرض لقدر الله إلى الإصابة بالفيروس ".

وأضاف:" وفي حال تدهور وضعه الصحي ودخل في عناية حرجة أو قد تدهور الوضع إلى فقدان الحياة من يستطيع أن يتحمل الألم بمثل هذه المشاعر من فقد أحد ممن حوله لحياته أو لبعض من عافيته بسبب المعلومات الغير صحيحة والغير موثقة ".

وكان " العبدالعالي " أوضح أنه لم تظهر حتى الآن أي مضاعفات لمن تلقوا التطعيم بلقاح ‎كورونا، مضيفا:" تم رصد آلاف التحورات لفيروس ‎كورونا منذ بدء الجائحة ".

‏وتابع " متحدث الصحة "، أنه لا توجد اختبارات معينة قبل التسجيل للحصول على لقاح ‎كورونا، مبينا أنه تم رصد 10 حالات لكورونا المتحور في المملكة وتماثلوا للشفاء.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
وليد 6226
تفاخر المفروض بحفظ القرآن الكريم
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
برنس
تكفا طالبينك ياشيخ طير وانقلع
برنس
تكفا طالبينك ياشيخ طير وانقلع

أخر الأخبار

تعيش وتشوف
تعيش وتشوف
Time منذ 21 ثانية Views 75
إصابة شابين إثر خلل لعبة كهربائية بمهرجان ربيع المخواة
إصابة شابين إثر خلل لعبة كهربائية بمهرجان ربيع المخواة
Time منذ 3 دقائق Views 1104
بالفيديو.. متحدث الصحة يوجه رسالة شديدة اللهجة لناقلي الشائعات ويؤكد:" الشعور مؤلم جدًا "
بالفيديو.. متحدث الصحة يوجه رسالة شديدة اللهجة لناقلي الشائعات ويؤكد:" الشعور مؤلم جدًا "
Time منذ 10 دقائق Views 1253
بالفيديو.. رد فعل الوفد القطري المرافق لـ " تميم " عندما شاهد الجبال الشاهقة في العلا 
بالفيديو.. رد فعل الوفد القطري المرافق لـ " تميم " عندما شاهد الجبال الشاهقة في العلا 
Time منذ 27 دقيقة Views 2172
حسم الجدل حول مفاوضات الهلال مع السوري عمر السومة
حسم الجدل حول مفاوضات الهلال مع السوري عمر السومة
Time منذ 37 دقيقة Views 2127
حماية المستهلك تطالب شركة المياه بإجراء مهم بشأن تظلمات متضرري القراءات التقديرية
حماية المستهلك تطالب شركة المياه بإجراء مهم بشأن تظلمات متضرري القراءات التقديرية
Time منذ 39 دقيقة Views 1461
بالفيديو.. ‎‎متحدث الصحة: رصد 10 حالات لكورونا المتحور في المملكة 
بالفيديو.. ‎‎متحدث الصحة: رصد 10 حالات لكورونا المتحور في المملكة 
Time منذ 44 دقيقة Views 1867
"النمر" يحذر مرضى الضغط من "نصيحة كاذبة" على "واتساب" !
"النمر" يحذر مرضى الضغط من "نصيحة كاذبة" على "واتساب" !
Time منذ ساعة Views 1776
بالفيديو.. مشاعل الشحي وأحمد خميس يثيران الجدل بلقطات السرير
بالفيديو.. مشاعل الشحي وأحمد خميس يثيران الجدل بلقطات السرير
Time منذ ساعة Views 918
شروط يجب توافرها لصرف معاش العجز المهني
شروط يجب توافرها لصرف معاش العجز المهني
Time منذ ساعة Views 1596